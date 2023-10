(.)

Por Mark Trevelyan

LONDRES, 11 oct (Reuters) - El activista de derechos humanos Oleg Orlov dijo el mi√©rcoles ante un tribunal de Mosc√ļ que Rusia hab√≠a descendido a un estado totalitario parecido al "1984" de George Orwell y pidi√≥ a un juez que lo absolviera de acusaciones de desacreditar a las fuerzas armadas al condenar la guerra en Ucrania.

Orlov, de 70 a√Īos, dijo que era "obvio" que los rusos viv√≠an en un mundo dist√≥pico, ya que su pa√≠s libra la guerra contra su vecino mientras afirma apoyar la libertad, la paz y la seguridad.

"A√ļn no existe el concepto de 'crimen de pensamiento' en el c√≥digo penal ruso; los ciudadanos a√ļn no son castigados por cuestionar la correcci√≥n de la pol√≠tica estatal si √©sta duda fue expresada en un susurro en su propio apartamento; no son castigados por una expresi√≥n facial incorrecta", sostuvo.

"Pero si alguien expresa tales dudas fuera de su apartamento, puede ser denunciado y castigado".

Orlov se defendía en un caso basado en un artículo de noviembre de 2022 en el que escribió que Rusia había caído en el fascismo bajo la gestión del presidente Vladimir Putin.

"¬ŅC√≥mo es que mi pa√≠s, que se alej√≥ del totalitarismo comunista, se desliz√≥ hacia un nuevo totalitarismo? ¬ŅC√≥mo deber√≠amos llamar a este tipo de totalitarismo? ¬ŅQui√©n tiene la culpa?" dijo Orlov, un miembro destacado del grupo de derechos humanos Memorial que fue disuelto por Rusia en 2021 pero que gan√≥ una parte del Premio Nobel de la Paz al a√Īo siguiente.

Orlov recibió el apoyo en la corte de Dmitry Muratov, coganador del mismo premio en 2021, cuyo periódico Novaya Gazeta se vio obligado a cerrar poco después de la invasión rusa de Ucrania.

Muratov dijo que as√≠ como el disidente Andrei Sajarov hab√≠a advertido que la invasi√≥n de Afganist√°n en 1979 llevar√≠a a la Uni√≥n Sovi√©tica al desastre, Orlov ten√≠a raz√≥n al se√Īalar que Rusia estaba siguiendo un camino autodestructivo en Ucrania.

Las extensas declaraciones de Orlov y Muratov ante el tribunal representan una feroz crítica a la decisión de Putin de ir a la guerra en Ucrania por parte de dos de las figuras rusas más respetadas internacionalmente.

El Kremlin dice que su "operación militar especial" se justificó por la necesidad de proteger a los rusoparlantes en Ucrania del "genocidio" y de "desmilitarizar" y "desnazificar" el país, argumentos rechazados por Kiev y sus aliados occidentales como un pretexto para iniciar un conflicto.

La fiscalía en el caso de Orlov dijo que el hecho de que la audiencia judicial estuviera abierta a los medios y que a Muratov se le hubiera permitido hablar a pesar de haber sido designado "agente extranjero" por el Estado demostraba que la libertad de expresión estaba protegida en Rusia.

Pero remarc√≥ que esos derechos iban acompa√Īados de obligaciones, incluido el deber de obedecer las leyes. Dijo que era inadmisible llevar adelante "provocaciones destinadas a dividir a la sociedad civil".

Sin embargo, bas√°ndose en la edad y el estado de salud de Orlov, la fiscal√≠a dijo que ped√≠a una multa de 250.000 rublos (2.500 d√≥lares) en lugar de la sentencia de prisi√≥n de hasta tres a√Īos, seg√ļn disponen las leyes aprobadas poco despu√©s de la invasi√≥n rusa de Ucrania la pasada semana. a√Īo.

El juez debe dictar sentencia más tarde el miércoles.

(Editado en espa√Īol por Marion Giraldo)