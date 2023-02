Activista ecologista interpela a Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, mantuvo una tensa conversación este sábado con un miembro de un colectivo ecologista durante la Feria de la Agricultura en París, que visitó entre silbidos y aplausos.

Durante el recorrido, un activista del colectivo "Última renovación", que llevaba una camiseta con la leyenda '¿Para qué sirves?', interpeló al mandatario y le instó a "escuchar los informes científicos" sobre el cambio climático.

"Estoy aquí para decirle que no vamos a parar, porque ya no podemos pedirlo amablemente. Escuchen o será terrible", lanzó el militante, señalando al presidente con su dedo índice, pero negándose a escuchar su respuesta.

"Usted es la demostración de una forma de violencia cívica", le contestó Macron. "Yo fui elegido por el pueblo francés, ¿a usted quien lo eligió?", le preguntó.

"¡Esto no es un debate!", insistió el joven. "¡Pues váyase si no es un debate!", replicó el presidente de la República.

A continuación, el joven interrogó al mandatario sobre "la renovación térmica de los edificios" y Macron respondió "¡Es lo que hacemos!".

"Estoy dispuesto a responderle, pero no tiene el valor ni la coherencia de escuchar una respuesta", criticó el jefe de Estado.

El colectivo ecologista 'Última renovación', fundado a principios de 2022, usa acciones de desobediencia civil para alertar sobre el cambio climático.

El grupo ha perturbado el Tour de Francia de ciclismo, partidos de tenis durante el torneo de Roland Garros y un partido de fútbol entre el París Saint Germain y el Olympique de Marsella.

El viernes, una de sus militantes interrumpió brevemente la ceremonia de los César del cine francés.

El colectivo reivindicó la acción en un comunicado y lamentó que "el gobierno no haya tomado ninguna medida de envergadura para contrarrestar el cambio climático".

Macron hizo varias veces referencia al episodio de este sábado durante la visita a la feria. "Acepto que me griten y me empujen, pero no me gusta que me interpelen sin debatir", argumentó ante los presentes, que lo aplaudieron.

Pero durante su recorrido, el jefe de Estado también fue abucheado y las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a apartar a algunos manifestantes.

La visita se produce en momento en que Francia enfrenta una sequía histórica de invierno y de temores de un fuerte repunte de los precios de los alimentos en marzo.

Macron abogó al respecto por un "plan de sobriedad" en el uso del agua y pidió un esfuerzo de las grandes cadenas de distribución para reducir sus márgenes de ganancias.

