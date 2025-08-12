Activista intenta bloquear apertura de nuevo lodge para safari del Ritz-Carlton en reserva de Kenia

Por Aaron Ross

RESERVA NACIONAL DE MAASAI MARA, Kenia, 12 ago (Reuters) - Cuando el Ritz-Carlton inaugure el viernes su primer lodge de safari en la reserva keniana de Maasai Mara, los huéspedes pagarán precios nocturnos a partir de US$3500 por persona por suites en tiendas de campaña con terrazas privadas y vistas a un río cruzado por ñus migratorios.

Pero el director de un instituto de conservación maasai e investigadores afirman que el verdadero costo de esas sublimes instalaciones será mucho mayor al dañar uno de los ecosistemas más renombrados del mundo.

Meitamei Olol Dapash, del Instituto para la Educación, Investigación y Conservación Maasai (MERC), presentó el martes una demanda ante un tribunal local contra Ritz-Carlton, su propietario Marriott, el promotor local del proyecto, Lazizi Mara Limited, y las autoridades kenianas para intentar bloquear la apertura.

Dapash alega en la demanda que el campamento de 20 suites, que cuenta con piscinas de inmersión y servicio de mayordomo personalizado, obstruye un corredor migratorio crucial entre Maasai Mara y el Serengeti de Tanzania. Los investigadores afirman que la migración permite a los ñus encontrar alimento y mantener la diversidad genética entre las manadas.

La demanda también afirma que no hay pruebas de que se realizara una evaluación del impacto ambiental. Los abogados de Dapash pidieron al Tribunal de Medio Ambiente y Tierras de Narok que suspendiera la apertura del albergue y viera el caso con carácter prioritario.

Marriott, que firmó un contrato de franquicia con Lazizi, declaró en un comunicado que se comprometía a respetar el medio ambiente y que Lazizi había obtenido todas las autorizaciones necesarias.

El director gerente de Lazizi, Shivan Patel, declaró que las autoridades habían realizado una evaluación del impacto ambiental, que había establecido que el lugar no era un punto de paso de fauna salvaje.

El gobierno del condado de Narok y la Autoridad Nacional de Gestión del Medio Ambiente, que también figuran como demandados en el litigio, no respondieron a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.

La disputa es el último punto álgido en las praderas de África Oriental entre el turismo de lujo y los pastores masai, que afirman que el desarrollo del sector está dañando sus hábitats y formas de vida.

En Kenia, las comunidades locales se han quejado de lo que consideran acaparamiento de tierras por parte de inversores ricos.

En Tanzania, las protestas contra el desalojo de decenas de miles de masái para construir cotos de caza han provocado enfrentamientos mortales con la policía.

Dapash, que fundó MERC en 1997 como una red de base de líderes maasái, dijo que el desarrollo del Ritz-Carlton era el último de una larga lista de lucrativos proyectos turísticos que los funcionarios del gobierno han dado luz verde a expensas de la fauna local y de la población.

"Sin que el gobierno del condado regule los comportamientos y las actividades turísticas, hemos visto cómo el hábitat y el medio ambiente se degradaban gravemente", declaró a Reuters.

Los funcionarios del condado han reconocido que el exceso de turismo ha dañado el entorno natural de Maasai Mara, pero han afirmado que centrarse en el "turismo de alto valor" puede ayudar a solucionar este problema, ya que genera más dinero con un menor costo medioambiental.

RUTA MIGRATORIA

Al anunciar el nuevo Ritz-Carlton en febrero, Marriott afirmó que ofrecería un "asiento de primera fila" para la Gran Migración anual de millones de ñus, cebras y gacelas.

El hotel está situado a orillas del río Sand, una importante fuente de agua para animales, desde elefantes hasta aves, que serpentea de un lado a otro de la frontera entre Kenia y Tanzania.

El personal del hotel no permitió a los periodistas de Reuters entrar en la propiedad.

Dapash, doctorando en educación para la sostenibilidad por el Prescott College de Estados Unidos y candidato sin éxito al Parlamento en varias ocasiones, explicó que el hotel se encuentra en un punto de paso de ñus muy conocido por los lugareños.

Joseph Ogutu, investigador keniata de la Universidad de Hohenheim (Alemania) que ha estudiado la migración de la fauna salvaje en Maasai Mara, afirmó que la nueva construcción supondría un nuevo golpe para la fauna de la reserva.

Las poblaciones de muchas especies de la reserva se han reducido en más del 80% desde la década de 1970, según datos del gobierno keniano.

"Es muy desaconsejable construir un albergue en una de las rutas más críticas de la Gran Migración", afirmó.

Grant Hopcraft, ecologista de la Universidad de Glasgow, afirmó que el proyecto "probablemente tendría implicaciones ecológicas importantes y a largo plazo para la migración". Ni Hopcraft ni Ogutu son parte en la demanda. (Reporte de Aaron Ross. Editado en español por Natalia Ramos)