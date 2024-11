Activista por la democracia jimmy lai niega en juicio haber incitado al odio contra china

Por James Pomfret y Jessie Pang

HONG KONG, 21 nov (Reuters) - El activista prodemocrático Jimmy Lai declaró el jueves que estaba en contra de la violencia y que no había tratado de incitar al odio contra China y las autoridades de Hong Kong al convocar protestas, en su segundo día de testimonio en un juicio histórico sobre seguridad nacional.

Lai, de 76 años, ciudadano británico y de Hong Kong y fundador del periódico prodemocrático Apple Daily, actualmente clausurado, está considerado uno de los presos de más alto perfil en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por China en junio de 2020.

Lai presta declaración la misma semana en que un tribunal de Hong Kong ha condenado a 45 destacados activistas democráticos a penas de cárcel de hasta 10 años en virtud de la misma ley.

Durante el interrogatorio, Lai fue preguntado por tres artículos, incluido uno que escribió en 2019 en el que advertía de que si se aprobaba una ley de extradición, podría ocurrir otra "masacre del 4 de junio" en Hong Kong -en referencia a las matanzas perpetradas por soldados chinos contra manifestantes en la plaza de Tiananmen de Pekín y sus alrededores en 1989-.

Lai declaró ante el tribunal que temía que el Estado de derecho de Hong Kong se viera comprometido si se promulgaba una propuesta de ley que permitiera las extradiciones a China continental, y por ello hizo un llamado a la población para que saliera a protestar.

Lai negó haber intentado incitar al odio contra el gobierno chino. "Sólo les convencí para que salieran a manifestarse", declaró ante el tribunal. "No, no les pedí que lo hicieran, ya saben, aquí no hay odio, aquí no hay odio".

Anteriormente, Lai trató de rebatir las acusaciones de que actuó en connivencia con fuerzas extranjeras -principalmente Estados Unidos- "para imponer sanciones o el bloqueo, o participar en otras actividades hostiles" contra los gobiernos de Hong Kong y China.

Lai se ha declarado inocente de dos cargos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y un cargo de conspiración para publicar material sedicioso. De ser declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua en virtud de la ley de seguridad nacional.

Lleva recluido en régimen de aislamiento desde diciembre de 2020.

(Reporte de James Pomfret, edición de Frances Kerry. Editado en español por Natalia Ramos)

