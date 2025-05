Activista prodemocracia y LGBT Jimmy Sham, liberado tras cuatro años en prisión en Hong Kong

HONG KONG (AP) — El destacado activista prodemocracia y LGBTQ+ de Hong Kong, Jimmy Sham, fue liberado de prisión el viernes después de cumplir más de cuatro años en el mayor caso de seguridad nacional en la ciudad en virtud de una ley impuesta por Beijing.

El activismo de Sham acaparó titulares durante las protestas antigubernamentales de 2019, cuando era el coordinador de un grupo prodemocracia ahora disuelto que organizó algunas de las marchas pacíficas más multitudinarias de ese año, incluyendo una con un estimado de dos millones de asistentes.

Sham fue uno de los 47 activistas arrestados en 2021 por su participación en unas primarias no oficiales. El año pasado fue sentenciado junto a otros 44 activistas después de que los jueces dictaminaran que sus planes para lograr cambios a través de esas elecciones habrían socavado la autoridad del gobierno y creado una crisis constitucional. Solo dos de los acusados originales fueron absueltos.

Incluso entre rejas, Sham continuó luchando por el reconocimiento de su matrimonio homosexual registrado en el extranjero ante el tribunal superior de la ciudad, que luego dictaminó que el gobierno debería proporcionar un marco para reconocer las uniones de personas del mismo sexo. Fue una decisión histórica para la comunidad LGBTQ+ de la ciudad.

“Me siento feliz. No importa si hay un cambio en (mi) libertad, definitivamente soy más libre en comparación con ayer. Pero también sé que muchas personas están sufriendo. Esto me hace sentir que no debería estar tan feliz", dijo Sham a reporteros el viernes.

Preguntado por si la policía le había advertido que no hablara con nadie, señaló que se había autocensurado en algunas preguntas delicadas. También se mostró inseguro sobre si era un hombre libre.

“Tal vez mañana todavía puedan verme, soy libre. Tal vez mañana volveré a la cárcel. No lo sé”, declaró.

El activista señaló que por el momento no tiene planeado marcharse de Hong Kong. “Así que todavía tengo que averiguar qué puedo hacer en el futuro, qué debería y dónde está la línea roja”, apuntó.

Sham y otros tres activistas liberados el viernes —Kinda Li, Roy Tam y Henry Wong— son el segundo grupo que se reúne con sus familias tras la liberación de cuatro legisladores prodemocracia el mes pasado.

Los años de separación han sido dolorosos tanto para ellos como para sus familias. El caso salpicó a activistas prodemocracia de todo el espectro, como el jurista Benny Tai, quien recibió una condena de diez años de prisión, y el exlíder estudiantil Joshua Wong, quien debe cumplir cuatro años y ocho meses. Los críticos sostienen que la ley de seguridad nacional ha aplastado efectivamente el movimiento prodemocracia del territorio, pero los gobiernos de Beijing y Hong Kong insisten en que ha devuelto la estabilidad a la ciudad. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.