Activista venezolano de DDHH Tarazona es liberado de prisión

CIUDAD DE MÉXICO, 1 feb (Reuters) - El activista venezolano de derechos humanos Javier Tarazona fue liberado el domingo tras más de cuatro años detenido, según informó la ONG local Foro Penal, la última liberación de alto perfil en un proceso que, según las familias de los detenidos, ha avanzado con demasiada lentitud. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes una propuesta de "ley de amnistía" para cientos de presos en el país y afirmó que el infame centro de detención Helicoide, en Caracas, denunciado desde hace tiempo por grupos de derechos humanos como escenario de abusos contra presos, se convertirá en un centro deportivo y de servicios sociales.

Tarazona estaba recluido en El Helicoide.

"Confirmamos desde el Foro Penal la excarcelación del defensor de derechos humanos José Javier Tarazona", dijo Foro Penal en un mensaje en X. "Ya en libertad junto a su madre y hermano", agregó con una foto del activista.

Minutos más tarde, Foro Penal también anunció la excarcelación de Luis Guillermo Istúriz, quien dijo estaba detenido desde agosto de 2024.

Foro Penal afirma haber verificado más de 300 liberaciones de presos políticos desde que el Gobierno anunció una nueva serie de excarcelaciones a principios de enero. Sin embargo, unas 700 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, según ha declarado el grupo. El gobierno siempre ha negado la existencia de presos políticos, alegando que quienes están encarcelados han cometido delitos. (Reporte de Diego Oré en Ciudad de México y Julia Cobb en Bogotá)