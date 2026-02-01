Activista venezolano excarcelado dice que 1.675 días de prisión son "demasiado dolor para un ser humano"

El reconocido activista Javier Tarazona llamó a la reconciliación en Venezuela en una entrevista exclusiva con la AFP este domingo, apenas horas después de ser excarcelado tras 1.675 días de prisión, en los que sufrió "demasiado dolor para un ser humano".

"1.675 días en un lugar oscuro (...) No puede ser posible que se siga repitiendo este tipo de casos (...) que tenga que ocurrir lo que ha ocurrido en el último mes (la intervención estadounidense en Venezuela, NDLR) para que nosotros tuviésemos que salir", afirmó Tarazona tras ser liberado del Helicoide, una de las prisiones más temidas del país.

El activista, de 43 años, es una de las figuras de mayor perfil entre los más de mil presos políticos que han empezado a ser liberados por el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, en un proceso que avanza lentamente.