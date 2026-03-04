Activistas afirman que grandes tabacaleras se dirigen a los niños a través de la F1

Por Emma Rumney

LONDRES, 4 mar (Reuters) - La Fórmula Uno, seguida por millones de niños en todo el mundo, debería prohibir los acuerdos de patrocinio con las empresas tabacaleras que buscan impulsar el consumo de bolsitas de nicotina adictivas, según afirmaron 162 grupos antitabaco y de salud en cartas dirigidas al titular de los derechos comerciales de este deporte y a sus socios.

Philip Morris International y British American Tobacco patrocinan a los equipos Scuderia Ferrari y McLaren F1, respectivamente, con sus marcas de bolsitas de nicotina Zyn y Velo, unas colaboraciones que, según los grupos activistas, entran en conflicto con el objetivo de la F1 de ampliar su público juvenil.

En diciembre, la colaboración de Zyn con Ferrari se amplió para incluir carreras adicionales, mientras que la marca Velo de BAT es visible en todos los eventos de la F1, incluidos los monos de los pilotos y los coches, con una decoración especial para el Gran Premio de Abu Dabi de 2025.

"Al patrocinar a los equipos de F1, las tabacaleras buscan llegar a los mismos jóvenes que la Fórmula Uno se ha esforzado por atraer", escribieron organizaciones como Campaign for Tobacco-Free Kids y American Lung Association en cartas a las que ha tenido acceso Reuters.

"La Fórmula Uno no debe ser cómplice de estos esfuerzos", decía la carta dirigida al titular de los derechos comerciales, el Grupo Fórmula Uno. Los activistas también enviaron cartas a socios de la F1 con gran número de seguidores jóvenes, como Disney y Lego, pidiendo que se prohibieran los patrocinios de bolsas de nicotina.

En respuesta a las preocupaciones sobre estos patrocinios, dada la creciente audiencia juvenil de este deporte, Formula One Group dijo que cumple con todas las leyes aplicables. PMI y BAT declararon que sus campañas de marketing están dirigidas a adultos. McLaren señaló que las actividades digitales de BAT tienen restricciones de edad, mientras que Scuderia Ferrari no respondió.

Formula One Group, las tabacaleras y otros socios de la F1 no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las cartas enviadas el miércoles.

Las bolsas de nicotina, en rápido crecimiento, son fundamentales para los esfuerzos de las empresas tabacaleras por presentarse como centradas en productos de menor riesgo para los exfumadores.

"Los consumidores adultos de productos de nicotina tienen aficiones, intereses y asisten a eventos deportivos, y nosotros nos reuniremos con ellos allí donde estén", dijo un portavoz de PMI en respuesta a las preguntas sobre su patrocinio de la F1. BAT dijo que sus actividades relacionadas con McLaren cumplen con la normativa.

La F1 ha experimentado un aumento de seguidores jóvenes, con un total de casi 4 millones de niños de entre 8 y 12 años que ven activamente este deporte en Estados Unidos y la Unión Europea, según un comunicado de prensa de 2025.

(Reporte de Emma Rumney, edición de Lisa Jucca y Louise Heavens, editado en español por Daniela Desantis)