Activistas de barcos por Gaza escuchan explosiones tras observar "múltiples drones"

Organizadores de una flotilla con ayuda para Gaza y activistas pro palestinos afirmaron la noche del martes que escucharon explosiones y observaron múltiples drones que atacaron algunos de sus barcos, actualmente cerca de la costa de Grecia.

"Múltiples drones, objetos no identificados lanzados, comunicaciones bloqueadas y explosiones escuchadas desde varios barcos", indicó la flotilla Global Sumud en un comunicado.

"En este momento estamos presenciando de primera mano estas operaciones psicológicas, pero no nos intimidarán", agregó el comunicado de la flotilla, en la que viajan la ambientalista sueca Greta Thunberg y otras personalidades, como la actriz francesa Adèle Haenel.

El movimiento tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, según sus organizadores.

La nota no detalló si hubo víctimas inmediatas.

La activista alemana de origen kurdo Yasemin Acar indicó en un video en Instagram que cinco barcos fueron atacados.

"Solo llevamos ayuda humanitaria", expresó. "No tenemos armas, no presentamos una amenaza para nadie. Es Israel el que mata a miles de personas y somete a toda una población al hambre".

La flotilla, que partió semanas atrás de Barcelona con la intención de romper el bloqueo israelí en Gaza y entregar ayuda al territorio palestino, ya enfrentó dos aparentes ataques con drones en Túnez.

Israel anunció el lunes que no permitiría la llegada de la flotilla a Gaza, luego de haber bloqueado dos intentos previos de llevar ayuda al territorio palestino.

