Activistas de Esuatini protestan por acuerdo de deportación frente a embajada de EEUU en Sudáfrica

PRETORIA, Sudáfrica (AP) — Un grupo de aproximadamente 100 activistas prodemocracia de Esuatini protestó el viernes frente a la Embajada de Estados Unidos en la capital de Sudáfrica por el acuerdo de su país para recibir a cinco inmigrantes deportados por Estados Unidos.

Los activistas compararon el acuerdo con el tráfico de personas y dijeron que el monarca absoluto de su país, el rey Mswati III, entró en el acuerdo sin consultar al Parlamento. También alegaron que el monarca está obteniendo secretamente beneficios del acuerdo que no se están compartiendo con el pueblo de Esuatini.

Los cinco hombres fueron deportados a Esuatini en julio y actualmente están detenidos en una prisión de máxima seguridad, donde sus abogados alegan que no se les ha permitido acceder a ellos.

Las deportaciones forman parte del programa en expansión del gobierno de Estados Unidos para enviar migrantes a países en África con los que no tienen vínculos, con el fin de sacarlos del territorio estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos quiere disuadir a los inmigrantes de ingresar al país sin autorización legal y deportar a aquellos que ya lo han hecho, especialmente a quienes cuenten con antecedentes penales y que no pueden ser fácilmente enviados a sus países de origen.

El gobierno de Estados Unidos ha argumentado que los cinco inmigrantes enviados a Esuatini —de Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba y Yemen— habían sido condenados por delitos graves, incluyendo asesinato y robo, y que sus países de origen no los querían. Los abogados de los deportados han disputado que los países de origen no estuvieran dispuestos a aceptarlos.

Desde julio, Estados Unidos ha deportado migrantes a Sudán del Sur, Esuatini y Ruanda, y las autoridades de una cuarta nación africana, Uganda, afirman que ha acordado en principio con Estados Unidos para aceptar deportados.

Los manifestantes, entre ellos miembros exiliados de grupos prodemocracia, dijeron que decidieron realizar su protesta en Sudáfrica porque cualquier protesta de este tipo será reprimida por las fuerzas de seguridad en Esuatini, donde los partidos políticos están prohibidos.

Portaban pancartas y carteles exigiendo que los deportados fueran trasladados a sus países de origen, y buscaban subrayar la urgencia de reformas democráticas en su país.

También hicieron un llamado a los países vecinos en el sur de África para que presionen al rey Mswati III para que revierta esta decisión y no llegue a ningún acuerdo con Estados Unidos para recibir más deportados.

Uno de los organizadores de la protesta, Philile Khumalo, dijo que el acuerdo para recibir a los deportados estaba envuelto en secreto.

“Llamamos a esto un acuerdo sombrío porque literalmente fueron dejados por un enorme avión estadounidense a las 2:30 de la mañana y el Parlamento ni siquiera lo sabía.

Esto nunca fue debatido ni llevado al Parlamento”, indicó Khumalo.

Los manifestantes también afirmaron que había planes por parte del gobierno para recibir aún más deportados en la pequeña nación.

El gobierno de Esuatini ha dicho que los deportados eventualmente serán trasladados a sus países de origen, lo que socava las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que esos países no han estado dispuestos a recibir a los deportados.

