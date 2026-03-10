Activistas de Greenpeace irrumpen en una cumbre nuclear en Francia y confrontan a Macron

Por Gianluca Lo Nostro

Dos activistas de Greenpeace irrumpieron en el escenario al comienzo de una cumbre nuclear mundial celebrada el martes en Francia, interrumpiendo al presidente Emmanuel Macron y al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, mientras saludaban a los jefes de Estado.

Los manifestantes, vestidos con elegantes trajes negros y corbatas, portaban pancartas con el logo de Greenpeace y lemas como "Energía nuclear = inseguridad energética" y "La energía nuclear alimenta la guerra de Rusia".

Uno de ellos gritó a Macron: "¿Por qué seguimos comprando uranio a Rusia?", a lo que el presidente respondió: "nosotros mismos producimos energía nuclear".

Francia tiene su propia capacidad de enriquecimiento de uranio, pero también importa uranio enriquecido para sus centrales eléctricas, incluso de Rusia, según los últimos datos aduaneros publicados por el Gobierno francés.

La empresa nuclear estatal rusa Rosatom representaba alrededor del 44% de la capacidad mundial de enriquecimiento de uranio en 2025, según la Asociación Nuclear Mundial, y los productores de energía nuclear europeos han tenido dificultades para dejar de depender de estos suministros cuatro años después de que Rusia invadiera Ucrania.

Alrededor de 15 activistas de Greenpeace bloquearon el martes los convoyes que llegaban al recinto de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, dijo el grupo ecologista en un comunicado.

Francia acoge este martes la segunda cumbre mundial sobre energía nuclear, en la que los líderes mundiales se reunirán para debatir y promover la energía nuclear.

"Para Greenpeace Francia, la celebración de una cumbre de este tipo es un anacronismo, un evento completamente alejado de la realidad y de las lecciones que se deben aprender de las trágicas situaciones de la agresión rusa en Ucrania, los ataques a Irán y los efectos del empeoramiento de la alteración climática", dijo el grupo.

