Activistas dicen que 3766 personas murieron en protestas en Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Una agencia activista con sede en Estados Unidos dijo el domingo que ha verificado al menos 3.766 muertes durante la ola de protestas en Irán y la subsiguiente represión, y expresó temores de que el número pueda ser significativamente mayor.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos publicó la cifra revisada, aumentando su conteo previo de 3.308. El número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó la revolución de 1979.

La agencia ha sido precisa a lo largo de los años de manifestaciones en Irán, basándose en una red de activistas dentro del país que confirma todas las muertes reportadas. La Associated Press no ha podido confirmar de manera independiente el número de víctimas.

Los funcionarios iraníes no han dado una cifra clara de muertos, aunque el sábado, el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, declaró que las protestas habían dejado "varios miles" de personas muertas, y culpó a Estados Unidos por las muertes. Fue la primera indicación de un líder iraní sobre la magnitud de las bajas de la ola de protestas que comenzó el 28 de diciembre por la debilitada economía de Irán. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos dice que 24.348 manifestantes han sido arrestados en la represión.

Los funcionarios iraníes han acusado repetidamente a Estados Unidos e Israel de fomentar disturbios en el país.

La tensión con Estados Unidos ha sido alta, con el presidente estadounidense Donald Trump amenazando repetidamente a Teherán con acciones militares si su administración encontraba que la República Islámica estaba usando fuerza letal contra manifestantes.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian, en una publicación el domingo en X, culpó a la "enemistad de larga data y sanciones inhumanas" impuestas por Estados Unidos y sus aliados por cualquier dificultad que el pueblo iraní pudiera estar enfrentando. "Cualquier agresión contra el Líder Supremo de nuestro país equivale a una guerra total contra la nación iraní", escribió.

Durante las protestas, Trump había dicho a los manifestantes que "la ayuda está en camino" y que su administración "actuaría en consecuencia" si continuaba la matanza de manifestantes o si las autoridades iraníes ejecutaban a los manifestantes detenidos.

Pero luego adoptó un tono conciliador, diciendo que los funcionarios iraníes habían "cancelado la ejecución de más de 800 personas" y que "respeto mucho el hecho de que lo cancelaron".

El sábado, Jamenei calificó a Trump de "criminal" por apoyar las manifestaciones y culpó a Estados Unidos por las bajas, describiendo a los manifestantes como "peones" de Estados Unidos.

Trump, en una entrevista con Politico el sábado, pidió el fin del reinado de casi 40 años de Jamenei, calificándolo de "un hombre enfermo que debería gobernar su país adecuadamente y dejar de matar gente".

No se han reportado protestas en días en Irán, donde las calles han vuelto a una calma inquietante. En cambio, algunos iraníes corearon consignas anti-Jamenei desde las ventanas de sus casas el sábado por la noche, los cánticos resonando en los vecindarios de Teherán, Shiraz e Isfahan, dijeron testigos.

Las autoridades también han bloqueado el acceso a internet desde el 8 de enero. El sábado, servicios de internet muy limitados funcionaron brevemente de nuevo. El acceso a algunos servicios en línea como Google comenzó a funcionar nuevamente el domingo, aunque los usuarios dijeron que solo podían acceder a sitios web nacionales, y los servicios de correo electrónico continuaron bloqueados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.