Activistas exigen liberación de periodista Zamora, preso desde 2022 en Guatemala

Decenas de activistas marcharon este jueves en Guatemala para exigir a la Corte Suprema que libere al periodista José Rubén Zamora, preso desde 2022 por cuestionadas causas abiertas por la Fiscalía.

El periodista de 69 años, fundador del extinto diario El Periódico, ha pasado más de 1000 días preso por supuesto lavado de dinero y otras causas que organismos internacionales y varios gobiernos califican como un intento por silenciarlo de la Fiscalía y del anterior gobierno guatemalteco.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el periodista estuvo bajo arresto domiciliario, pero la medida fue revocada por petición de la Fiscalía. La Corte tiene pendiente resolver un recurso de amparo que podría permitirle salir de prisión.

"Este proceso [...] es prácticamente una venganza de quienes se sintieron señalados en la época en que El Periódico denunció muchos casos de corrupción", dijo a la AFP el presidente de la Asociación de Periodista de Guatemala, Mario Recinos.

Agregó que la fiscal general, Consuelo Porras, ha utilizado "una serie de sortilegios jurídicos" para mantener en la cárcel a Zamora, considerado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional.

Porras está sancionada por "corrupta" y "antidemocrática" por Estados Unidos y la Unión Europea.

La marcha por el centro de Ciudad de Guatemala inició en el edificio de la Corte, donde dirigentes de los periodistas y de otras organizaciones entregaron un pedido para la liberación de Zamora, en el que denunciaron que su proceso "ha estado plagado de irregularidades".

"Éste es el secuestro de la voz de José Rubén Zamora", afirmó la activista Evelyn Blanck.

Varios manifestantes hicieron sonar tambores y vistieron camisetas negras con una fotografía del periodista con la frase: "Libertad para Zamora Ya".

Zamora fue arrestado tras publicar en su diario casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024). El rotativo cerró en 2023, mientras él estaba en prisión.

Un tribunal lo condenó el 14 de junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

hma/fj/nn