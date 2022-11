Activistas lgbt protestan en el museo de la fifa antes del mundial de qatar

ZÚRICH, 8 nov (Reuters) - Decenas de personas protestaron el martes frente al Museo de la FIFA en Zúrich para presionar por los derechos de la comunidad LGBT+ antes del Mundial que comienza en pocos días en Qatar.

Algunos futbolistas han expresado su preocupación por los derechos de quienes viajen al evento, especialmente las personas LGBT+ y las mujeres, a quienes los grupos de derechos humanos dicen que las leyes de Qatar discriminan.

El grupo All Out, que organizó la protesta, dijo que la manifestación tenía como objetivo "asegurarse que la FIFA y Qatar sepan que el mundo está mirando y que los ciudadanos de todo el mundo esperan acciones al respecto".

All Out quiere que la FIFA presione a Qatar para que despenalice las relaciones entre personas del mismo sexo y proteja a la comunidad LGBT+, y dice que la entidad no se ha comprometido públicamente a tomar medidas concretas que garanticen la seguridad de los hinchas LGBT+, los jugadores homosexuales o la comunidad LGBT+ local.

"La FIFA confía en que se implementarán todas las medidas necesarias para que los hinchas LGBTIQ+ disfruten del torneo en un ambiente acogedor y seguro, al igual que para todos los demás", respondió un portavoz de la entidad en comentarios por correo electrónico.

La posición de la FIFA es que la discriminación de cualquier tipo por motivos de orientación sexual está estrictamente prohibida, dijo el portavoz, que agregó que "Qatar, como país anfitrión, está totalmente comprometido a garantizar que todos puedan disfrutar del torneo en un entorno seguro y acogedor, incluidos los miembros de la comunidad LGBTIQ+".

Qatar es el primer país de Oriente Medio en albergar la Copa del Mundo, pero la pequeña nación ha estado bajo una intensa presión por su trato a los trabajadores extranjeros y las leyes sociales restrictivas. (Reporte de Arnd Wiegmann, escrito por Michael Shields. Editado en español por Javier Leira)

Reuters