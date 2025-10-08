Activistas recorren Europa en bicicleta hacia la COP30 para promover energías limpias

BOGOTÁ (AP) — Un grupo de activistas viaja a la cumbre climática más grande del mundo, y lo hace sin subirse a un avión.

Cientos de ciclistas han recorrido Europa en las últimas semanas, convergiendo en Portugal, donde un grupo abordó un velero con destino a Brasil. Su destino: Belém, la ciudad amazónica que será sede en noviembre de las conversaciones climáticas COP30 de la ONU. Se espera que la cumbre atraiga a decenas de miles de negociadores, científicos y activistas, mientras los gobiernos enfrentan presión para acordar medidas más estrictas para proteger la Amazonía y eliminar gradualmente los combustibles fósiles.

El recorrido en bicicleta hacia la COP30 comenzó en Azerbaiyán, sede de la cumbre COP29 del año pasado, y ha recorrido casi 8000 kilómetros a través de Eurasia en 20 semanas. Más de 600 ciclistas han participado en diferentes tramos del viaje. Una segunda rama de la iniciativa cubrió 1800 kilómetros adicionales a través del norte de Europa con otros 200 ciclistas, y otros más pedalearon por distintas partes del este y el sur de África.

“El principal mensaje que queremos llevar a los líderes mundiales y a la gente común es que el ciclismo debería considerarse una opción seria para reducir las emisiones de carbono relacionadas con el transporte”, dijo la organizadora y participante holandesa Jolein Schorel. “También es más saludable, más barato, divertido, y una de las opciones más factibles de implementar si las ciudades invierten en infraestructura”.

Schorel dijo que el proyecto creció a partir de un viaje simbólico a la COP29 en Bakú, donde los ciclistas entregaron un cartel a un delegado brasileño prometiendo llegar a la COP30 de la misma manera.

El viaje ha resonado en las comunidades por las que han pasado. En Zambia, los colegiales escuchaban con los ojos muy abiertos mientras los ciclistas describían cómo cruzaron miles de kilómetros en bicicleta.

Hablando el martes con The Associated Press, Schorel relató lo que había escuchado en una llamada matutina de Enock Kitheka, uno de los ciclistas que lidera el recorrido por África.

“Un niño solo tenía una moneda, y dijo: ‘No tengo mucho, pero quiero apoyar tu viaje. Tal vez sea suficiente para un poco de agua’. Eso fue muy conmovedor”, dijo.

Para Schorel, el viaje ha sido profundamente personal.

“Para mí es realmente especial que tantas personas alrededor del mundo cooperen para hacerlo posible”, dijo. “La gente se une en bicicleta, organiza alojamientos, contacta a los municipios y todos coordinan esto entre sí. Esto hace que el viaje esté muy vinculado tanto a nivel internacional como local.

Y cuando llegamos a una ciudad, a menudo somos recibidos muy calurosamente”.

Tras varias semanas de pedalear a través de Eurasia, ahora navegan hacia Brasil en lugar de tomar un avión, subrayando su compromiso de evitar el transporte impulsado por combustibles fósiles.

Los organizadores dicen que su enfoque busca llegar “al corazón, la mente y las manos”: al corazón a través de las historias de las comunidades que encuentran, a la mente a través de propuestas de políticas prácticas, y a las manos completando el viaje sin quemar combustibles fósiles.

Cuando lleguen a Belém, los ciclistas de las diferentes ramas se reagruparán y pedalearán juntos hacia la ciudad, que es la puerta de entrada a Amazonía. Planean presentar sus demandas a los negociadores cuando se inaugure la COP30.

“Quizás seamos un grupo pequeño, pero nuestras voces, y nuestros pedales, muestran que aún podemos elegir un camino diferente”, dijo Schorel.

