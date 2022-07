Activistas se pegan a cristal de “Primavera” de Botticelli

Un oficial del museo trata de impedir que dos activistas de la organización ambiental Ultima Generazione (Ultima Generación) se peguen a vidrio que protege la obra maestra del renacentista italiano Sandro Botticelli “La primavera” en la Galería Uffizi de Florencia en Italia el viernes 22 de julio de 2022. La policía dijo que dos mujeres jóvenes y un hombre, todos italianos, realizaron la protesta en la sala de la Uffizi dedicada al pintor donde mostraron un letrero que decía “La última generación, no gas, no carbón”. El museo dijo que la pintura no sufrió daños. (Ultima Generazione via AP)