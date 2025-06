Activistas son detenidos en Libia y Egipto previo a marcha planeada hacia la Franja de Gaza

RABAT, Marruecos (AP) — Las autoridades egipcias detuvieron a más activistas que planeaban marchar hacia la Franja de Gaza en protesta por las restricciones a la ayuda que entra al territorio, mientras que las fuerzas de seguridad en el este de Libia bloquearon un convoy de activistas que iban a encontrarse con ellos.

Manifestantes de 80 países planearon marchar hacia la frontera de Egipto con Gaza para destacar las crecientes crisis humanitarias que enfrentan los palestinos desde que Israel comenzó a bloquear la entrada de los camiones de ayuda al enclave costero en marzo. El mes pasado, Israel alivió ligeramente las restricciones, permitiendo la entrada de ayuda limitada, pero los expertos advierten que esas medidas son insuficientes.

La Marcha Global hacia Gaza estaba programada para ser una de las manifestaciones más grandes de su tipo en los últimos años, coincidiendo con otros esfuerzos, incluido un barco que transportaba activistas y ayuda que fue interceptado por el ejército de Israel cuando iba de camino a Gaza a principios de esta semana.

Activistas detenidos en Egipto

Los organizadores dijeron el viernes que las autoridades confiscaron los pasaportes de 40 personas que planeaban marchar en un puesto de control fuera de El Cairo, donde están siendo retenidos bajo el calor. Otros están siendo detenidos en hoteles. Instaron a los funcionarios de los países de origen de los activistas a presionar a Egipto para que libere a sus ciudadanos.

Las detenciones del viernes se producen después de que cientos de personas que llegaron a El Cairo fueron detenidas y deportadas a sus países de origen en Europa y el norte de África. Antes de que las autoridades confiscaran sus pasaportes, los activistas dijeron que planeaban reunirse en un campamento en el camino hacia el Sinaí para prepararse para la marcha del domingo.

Dijeron que las autoridades aún no les habían otorgado autorización para viajar a través del Sinaí, que Egipto considera una zona altamente delicada.

“Seguimos instando al gobierno egipcio a permitir esta marcha pacífica, que se alinea con el compromiso declarado de Egipto de restaurar la estabilidad en su frontera y abordar la crisis humanitaria en curso en Gaza”, señalaron los activistas en un comunicado.

Hicham El-Ghaoui, uno de los portavoces del grupo, dijo que se abstendrían de manifestarse hasta recibir claridad sobre si Egipto autorizará su protesta.

Las manifestaciones planeadas ponen un incómodo foco de atención sobre Egipto, uno de los países árabes que ha reprimido a los activistas pro palestinos incluso mientras condena públicamente las restricciones de ayuda y pide el fin de la guerra.

El gobierno, un importante receptor de ayuda militar de Estados Unidos que mantiene lazos con Israel, ha arrestado y acusado a 186 activistas de amenazar la seguridad del estado desde que comenzó la guerra, según un recuento de junio de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. Muchos de ellos dijeron que protestaban pacíficamente y recolectaban donaciones para Gaza.

Aun así, la severidad de la represión sorprendió a los activistas europeos. Antonietta Chiodo, quien viajó a El Cairo desde Italia, dijo que aquellos que esperaban más instrucciones habían sido detenidos, interrogados, tratados con dureza por las autoridades egipcias o deportados.

Alexis Deswaef, un abogado belga de derechos humanos, dijo que se despertó el viernes ante decenas de vehículos de seguridad llenos de agentes uniformados rodeando la Plaza Talat Harb, donde él y otros activistas se habían hospedado en hoteles. Miembros de su grupo salieron del vestíbulo mientras entraban los agentes de seguridad, levantando una guía y pidiendo a un empleado ayuda para pedir taxis que los llevaran a las Pirámides de Giza, donde han estado desde entonces.

“Estoy tan sorprendido de ver a los egipcios haciendo el trabajo sucio de Israel”, dijo desde las pirámides. Esperaba que hubiera demasiados activistas en el nuevo punto de encuentro fuera de El Cairo para que las autoridades egipcias los arrestaran en masa.

En una Libia dividida, las autoridades respaldadas por Egipto detienen un convoy

Mientras tanto, un convoy de ayuda que viajaba por tierra desde Argelia recogió nuevos participantes a lo largo de la ruta en Túnez y Libia, pero fue detenido en la ciudad de Sirte, a unos 940 kilómetros (585 millas) de la frontera entre Libia y Egipto.

Los organizadores del convoy terrestre dijeron el jueves por la noche que habían sido detenidos por las autoridades que gobiernan el este de Libia, que durante años ha estado dividido entre facciones rivales.

Se permitió al convoy cruzar de Túnez a Libia, pero se detuvo cerca de la línea del frente donde el territorio cambia a una administración rival cuyos partidarios incluyen a Egipto. El gobierno con sede en Bengasi instó en un comunicado a los activistas a "participar en una coordinación adecuada con las autoridades libias oficiales a través de canales legales y diplomáticos para garantizar la seguridad de todos los participantes y defender los principios de solidaridad con el pueblo palestino". Dijo que deberían regresar a sus países de origen y mencionó las declaraciones públicas de Egipto de que a los manifestantes no se les había otorgado autorización. Los organizadores que lideran el convoy terrestre dijeron que las autoridades les habían permitido acampar en Sirte y a la espera de más autorizaciones. Su grupo, que incluye a miles de participantes, ya había atravesado partes de Argelia, Túnez y las ciudades libias occidentales de Trípoli y Misrata. Jawaher Shana, una de las organizadoras del convoy con sede en Túnez, dijo que el convoy eventualmente continuaría su camino. "Somos civiles pacíficos que somos conocidos en nuestros países", dijo a una multitud en la Puerta de Sirte. Los esfuerzos —la flotilla de activistas, el convoy terrestre y la marcha planeada— se producen mientras crece la protesta internacional por las condiciones en Gaza. Como parte de una campaña para presionar a Hamás para que se desarme y libere a los rehenes, Israel ha continuado bombardeando el territorio con ataques aéreos mientras limita el flujo de camiones que transportan alimentos, agua y medicamentos que pueden ingresar. La ONU ha dicho que la mayoría de la población depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir y los expertos han advertido que el enclave costero probablemente caerá en una situación de hambruna si Israel no retira su bloqueo y detiene su campaña militar. A pesar de las objeciones de la ONU, un grupo respaldado por Estados Unidos ha tomado el control de la ayuda limitada que ingresa a Gaza. Pero a medida que los desesperados palestinos se agolpan en sus sitios de distribución, el caos ha estallado y casi 200 personas han sido asesinadas cerca de los centros de distribución. Casi medio millón de palestinos están al borde de la posible inanición, y 1 millón más apenas puede obtener suficiente comida, según los hallazgos de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, una autoridad internacional líder. Israel ha rechazado los hallazgos, diciendo que se había demostrado que sus previsiones anteriores eran infundadas. ___ McNeil informó en Barcelona. El periodista de The Associated Press Youssef Murad en Trípoli, Libia, contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.