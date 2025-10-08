Activistas sudafricanos en flotilla a Gaza denuncian trato severo de Israel por caso de genocidio

JOHANNESBURGO (AP) — Seis activistas sudafricanos que fueron detenidos por Israel mientras intentaban llegar a Gaza como parte de una flotilla de ayuda denunciaron el miércoles que fueron sometidos a un trato más severo que otros detenidos debido al papel de Sudáfrica en un caso de genocidio contra Israel.

Hablando tras su regreso, los activistas, que incluyen al nieto de Nelson Mandela, dijeron que fueron señalados después de que los guardias israelíes notaran que eran de Sudáfrica. Dos mujeres musulmanas del grupo relataron que les arrancaron los hiyabs de la cabeza y fueron obligadas a desnudarse frente a soldados israelíes.

Desde 2023, Sudáfrica ha estado involucrada en un caso altamente controvertido en el tribunal superior de las Naciones Unidas acusando a Israel de genocidio en Gaza.

Mandla Mandela, el nieto del ícono anti-apartheid de Sudáfrica y primer presidente negro, declaró que los sudafricanos fueron “tratados con dureza” porque su país ha confrontado a Israel por sus acciones en Gaza al iniciar el caso en la Corte Internacional de Justicia.

Su trato fue “porque somos una nación que se atrevió, a través de nuestro gobierno, a llevar al Israel del apartheid a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional y hacerlos responsables”, indicó Mandla Mandela.

Las activistas sudafricanas Fatima Hendricks y Zaheera Soomar dijeron a los periodistas en el aeropuerto OR Tambo de Johannesburgo a su regreso que sus hiyabs fueron retirados por la fuerza de sus cabezas mientras estaban detenidas por Israel, lo cual no ocurrió con otras activistas musulmanas.

“Ambas fuimos forzadas detrás de una pantalla, nuestras cabezas empujadas contra la pared y completamente desnudadas frente a soldados israelíes. Esto no les ocurrió a otras mujeres”, señaló Soomar. “Cuando vieron nuestros pasaportes, así fue como nos trataron como sudafricanas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel ha negado vehementemente cualquier acusación de maltrato y señala que a todos los activistas se les dio la oportunidad de ser deportados voluntariamente sin detención.

Los seis sudafricanos estaban entre unos 450 activistas que fueron arrestados cuando las fuerzas israelíes interceptaron la Flotilla Global Sumud, una flota de 42 barcos que buscaba romper el bloqueo naval de Israel a Gaza y entregar una cantidad simbólica de ayuda al territorio afectado por la hambruna. Fueron detenidos la semana pasada y llevados a Israel.

La activista ambiental sueca Greta Thunberg estaba entre los activistas arrestados.

Thunberg y activistas de otros países también han afirmado que fueron maltratados por los guardias israelíes, afirmaciones que Israel ha rechazado como “mentiras descaradas”.

El ejército israelí interceptó otra flotilla temprano el miércoles y detuvo a decenas de activistas más a bordo.

Mandla Mandela ha sido criticado anteriormente por su supuesto apoyo al grupo palestino Hamás y se le negó una visa para viajar al Reino Unido el año pasado.

Sudáfrica ha sido durante mucho tiempo un defensor de la causa palestina desde que Nelson Mandela fue presidente. El país ha comparado el trato de Israel a los palestinos con el trato a las personas negras bajo el régimen del apartheid. Israel rechaza esa comparación.

Sudáfrica presentó su caso acusando a Israel de genocidio en Gaza a finales de 2023. Varios países, incluidos Nicaragua, Palestina, Turquía, España, México, Libia y Colombia han apoyado el caso de Sudáfrica.

Israel ha rechazado vehementemente la acusación de que está cometiendo genocidio y ha acusado a Sudáfrica de ser el "brazo legal" de Hamás al presentar el caso.

