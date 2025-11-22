Activistas tiñen de verde el Gran Canal de Venecia durante protesta climática
Activistas climáticos tiñeron de verde el Gran Canal de Venecia el sábado, mientras que los países que participan en la COP30 en Brasil luchan por ponerse de acuerdo sobre la crucial cuestión de...
Activistas climáticos tiñeron de verde el Gran Canal de Venecia el sábado, mientras que los países que participan en la COP30 en Brasil luchan por ponerse de acuerdo sobre la crucial cuestión de la eliminación gradual de los combustibles fósiles.
Extinction Rebellion afirmó que sus activistas liberaron un tinte ambientalmente inofensivo en canales, ríos, lagos y fuentes de un total de 10 ciudades italianas para resaltar "los efectos masivos del colapso climático".
Greta Thunberg estuvo presente en la protesta "Stop Ecocide" en Venecia, donde los manifestantes, vestidos completamente de rojo con velos sobre el rostro, caminaron lentamente entre curiosos grupos de turistas, según mostraron las imágenes.
El tinte verde también fue vertido en el río Po en Turín, el río Reno en Bolonia, el río Tara en Tarento, así como en fuentes de Padua y Génova, indicó el grupo activista.
