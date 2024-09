activos argentinos en alza, mirada puesta sobre blanqueo de capitales

(Ajusta título, actualiza datos, agrega mercados, detalles y citas)

Los títulos privados y públicos de Argentina cotizaban en alza el lunes por el aliciente de fondos frescos de un blanqueo de capitales, en línea con las expectativas, con el que el Gobierno espera apoyar una recuperación de la economía.

Este plan permitirá a quienes declaren e ingresen sus bienes al sistema financiero adquirir propiedades o realizar otras inversiones.

La gestión del presidente libertario Javier Milei afronta una etapa compleja en lo político por una serie de derrotas en el Congreso, donde tiene amplia minoría, en momentos en que al país le cuesta salir de una prolongada recesión con una inflación anual de tres dígitos.

El índice líder S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 1,6% luego del mediodía local (1540 GMT), tras marcar un récord en 1.830.229,11 puntos intradiario la semana pasada.

A su vez, la deuda soberana avanzaba un 0,2% promedio ante un riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan con alza de nueve unidades a 1.492 puntos básicos.

El blanqueo "no soluciona, pero ayuda: los depósitos en dólares del sector privado no paran de crecer. Si bien esto no suma a las reservas netas que siguen en terreno negativo, sí contribuyen a las brutas, dando más margen de maniobra al banco central", afirmó Roberto Geretto,

Agregó que "esta semana se conoce el IPC (inflación) de agosto. Un número que arranque con 4% será mal visto, mientras que si es por debajo dará algo de alivió, donde el mercado duda si la convergencia al 2% vendrá tarde o temprano, resultando en el primer caso un tipo de cambio atrasado".

El Índice de Precios al Consumidor (

) de Argentina habría anotado una variación del 3,9% en el octavo mes del año, luego de registrar un nivel similar (4%) en julio, según la mediana de un sondeo de Reuters. Analistas coincidieron en que el dato estaría traccionado por el ajuste en tarifas de servicios y transporte.

Hasta fin de mes, ahorristas argentinos tienen habilitado un sistema para depositar fondos no declarados sin dar explicaciones del origen, con beneficios impositivos, lo que también apoya una manifiesta tranquilidad del mercado cambiario doméstico.

El peso mayorista cedía un 0,4% por el control de liquidez ejercido desde el banco central (BCRA) a 957,5 por dólar , ante un tipo de cambio marginal (blue) en equilibrio a 1.265 unidades, con brecha del al 32,1%.

La moneda en otros mercados alternativos operaba al alza hasta los 1.252,7 unidades en el Contado con Liquidación "CCL" y a 1.234,9 en el dólar "MEP".

Operadores financieros coinciden en que el crecimiento de los depósitos en dólares es sostenido en las últimas semanas, señal de un buen posicionamiento del blanqueo, aunque no trascienden cifras oficiales sobre los acaparado hasta ahora.

"Un aumento en el volumen de importaciones (...) podría impactar directamente sobre las reservas internacionales del banco central", acotó el Grupo IEB.

"No obstante, una ayuda no menor viene siendo el aumento significativo en los depósitos en dólares (por el blanqueo), el cual comienza a acelerar su ritmo. Esto no tiene impacto sobre las reservas netas, aunque sí sobre las reservas brutas", dijo.

El argentino Marcos Galperin, presidente ejecutivo del gigante latinoamericano del comercio electrónico

MercadoLibre Inc

-que ya es la empresa cotizada más valiosa de la región- afirmó a Reuters que la empresa tiene un amplio margen de crecimiento.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal, Eliana Raszewski)

