Activos argentinos, ganados por malhumor de contexto global y tensiones internas

BUENOS AIRES, 6 feb (Reuters) - Las acciones y los bonos de Argentina operaban el viernes con selectivas mejoras en medio del malhumor inversor ante un contexto global adverso y tensiones políticas internas derivadas de la postergación por parte del Gobierno de un nuevo índice inflacionario

El reciente anuncio de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos fue bien recibido por el mercado aunque no se esperan resultados en el corto plazo. El entendimiento debe ser ratificado por el Congreso

"Los mercados están atentos a la dinámica mundial", dijo el analista Salvador Vitelli y señaló que "el acuerdo comercial no veo que sea un 'driver' que vaya a contradecir la dinámica global"

"No veo que vaya a ser un cambio significativo en el humor del mercado en cuanto a activos argentinos, sino que es un paso más en el camino correcto", afirmó

Los inversores globales esperan datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés, aunque el mercado descuenta dos recortes más de las tasas de interés después de que finalice en mayo el mandato del actual presidente de la Fed, Jerome Powell

En Buenos Aires, el índice bursátil S&P Merval subía un 1,32% hacia las 1510 GMT, en un rebote técnico de precios luego de acumular una baja del 10% en las anteriores siete sesiones de negocios

Por su parte, los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local mejoraban un 0,2% en promedio encabezados por las emisiones dolarizadas de más largo plazo, comentaron operadores

"Seguimos favoreciendo la exposición a activos en moneda dura, apoyados en la acumulación sostenida de reservas internacionales y en la expectativa de una compresión del riesgo país", dijo Adcap

El riesgo país de Argentina se mantenía en niveles de unos 515 puntos básicos, en un leve rebote luego de marcar a finales de enero valores mínimos en ocho años

En la plaza cambiaria, el peso interbancario operaba con mejora del 0,63% a 1.434 unidades por dólar, en momentos en que el banco central (BCRA) acumula compras de divisas en el mercado por unos 1.425 millones de dólares en 2026

Para equilibrar la liquidez del mercado, el BCRA flexibilizó los requerimientos de efectivo mínimo para los bancos permitiendo a las entidades trasladar al mes siguiente una subintegración del 5% de la totalidad de los encajes requeridos

"Pensamos que el mercado seguirá enfocado en el ritmo de acumulación de reservas, los avances de las reformas en el Congreso y cualquier indicio sobre la estrategia del Gobierno para retornar a los mercados de deuda", dijo Mariano Ortiz Villafañe, economista de Aldazabal y Cía

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi/Nicolás Misculin)