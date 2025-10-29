Activos argentinos mantienen solidez ante renovado optimismo poselectoral

BUENOS AIRES, 29 oct (Reuters) - Los activos de Argentina se mantenían firmes el miércoles alentados por una persistente postura tomadora de inversores institucionales, luego de que el Gobierno se impusiera sorpresivamente en las recientes elecciones de medio término, que le darán un mejor posicionamiento en el Congreso.

Con un inesperado resultado en las urnas, el presidente libertario Javier Milei deberá buscar aliados para conseguir el apoyo necesario del Legislativo para impulsar su programa económico ortodoxo, con reformas de fondo comprometidas.

"Queda claro que, con una gestión ratificada y mayor músculo en el Congreso, la administración de Javier Milei está ante una oportunidad histórica de impulsar una agenda de reformas estructurales que modifiquen de plano el funcionamiento económico e institucional de la Argentina", dijo la consultora Llorente y Cuenca.

"No obstante, la consecución de estos objetivos dependerá de que el Gobierno tenga la humildad de, aun en la victoria, acercar posiciones con potenciales aliados", agregó.

La plaza accionaria subía un 2,2% según el índice líder S&P Merval de Buenos Aires a las 1400 GMT, luego de trepar un histórico 28,6% en los dos primeros días de la semana, destacándose los papeles energéticos y financieros al compás de Wall Street.

En línea con la retracción del riesgo país, los bonos soberanos argentinos cotizados en la ronda extrabursátil vienen de acumular un salto del 15,4% entre lunes y martes, con la alternativa de una eventual toma de utilidades a la puerta.

"Sin duda el panorama local cambió muy significativamente luego de las elecciones legislativas del último domingo. El claro triunfo oficialista despejó muchas de las dudas acerca de su gobernabilidad futura y dejó un escenario mucho más optimista de cara a futuro", señaló Wise Capital. "De todas formas, las próximas medidas a anunciar por el Gobierno así como su capacidad de negociar las nuevas reformas con el Congreso serán claves para poder mantener al mercado en este supuesto positivo", agregó. En el mercado de cambios, el peso mayorista se apreciaba un 0,54% a 1468 por cada dólar, manteniéndose dentro de la banda de flotación divergente para la fecha en base al seguimiento del Banco Central (BCRA). Argentina y Estados Unidos vienen de firmar un intercambio de monedas (swap) por US$20.000 millones y buscan acordar con bancos un fondo de rescate por otros US$20.000 millones con el fin de sostener las actuales políticas impulsadas por el mandatario liberal. El Tesoro argentino lleva adelante este miércoles una licitación de deuda local para afrontar vencimientos por cerca de 11,8 billones de pesos, mediante la oferta de diferentes papeles atados al dólar y ligados al peso hasta abril de 2027. - Ver mayores alzas del S&P Merval - Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)