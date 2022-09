Activos argentinos se recuperan en contexto de aversión al riesgo, bcra sigue firme con absorción de reservas

BUENOS AIRES, 27 sep (Reuters) - Los títulos de Argentina recuperaban marginalmente precios el martes por recompras de carteras luego de profundos quebrantos en dos ruedas previas, en medio de una creciente aversión al riesgo por los temores de una eventual recesión global junto al incremento en tasas de interés para atacar la inflación.

Operadores coincidieron que en este marco lógico del reacomodamiento de mercados, el banco central (BCRA) buscaba seguir consolidando sus reservas por el tipo de cambio especial durante septiembre para los agroexportadores de soja.

"Tenemos circuitos financieros bien diferenciados, ya que las recompras en bonos y acciones están ligadas a las mejoras externas (de mercados), aunque sin fuerza por ahora, y el banco central consolida sus reservas en un mes récord", dijo el analista Marcelo Rojas.

Analistas proyectan que la autoridad monetaria podría cerrar este mes con compras genuinas del mercado por unos 5.000 millones de dólares gracias al reconocimiento de 200 pesos por dólar resultante de la exportación de soja, una tasa mejorada en casi un 35% respecto al tipo de cambio oficial.

El BCRA acumula un firme incremento de sus reservas por unos 3.679 millones de dólares en septiembre, según operadores, por arriba de saldos importantes comparativos como los 2.446 millones de dólares de abril del 2014 y los 2.202 millones de noviembre del 2019, acorde a datos oficiales.

"Solo como contexto, hay que recordar que hubo períodos donde el BCRA no compraba en el mercado porque no había obligación de liquidar. Esto es lo que altera y no permite ver cuál fue la liquidación real de años anteriores", respondió a Reuters una fuente oficial.

* La deuda soberana extrabursátiles se recuperaba en promedio un lateral 0,2%, luego de fuertes desarmes que hundieron al mercado hasta registrar una baja del 6,1% en las cinco sesiones hábiles previas.

* Por su parte, el riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan bajaba apenas tres unidades, a 2.593 puntos básicos hacia las 1600 GMT, cuando en la víspera estuvo a punto de superar la línea intradiaria de las 2.600 unidades como tope desde finales de julio.

* El índice S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires subía un 0,25%, a la zona de los 138.400 puntos, luego de arrastrar una pérdida del 7,58% entre viernes y lunes. No obstante, nuevas ventas sobre papeles energéticos y financieros podrían hacer cambiar la tendencia, según agentes del sector.

* El peso interbancario se depreciaba un 0,21%, a 146,55/146,57 por dólar con la diaria intervención del BCRA, entidad que sumó unos 344 millones de dólares el lunes cuando los sojeros vendieron unos 450 millones de dólares.

* El accionar cotidiano del BCRA, junto a un duro cepo cambiario vigente, radica en la compra y venta de divisas de acuerdo a las necesidades sectoriales. Los importadores están restringidos parcialmente con la idea de preservarse las reservas.

* Analistas del mercado no descartan la aplicación de una mayor presión sobre los dólares destinados al turismo desde octubre, esquema similar al aplicado a las compras en el exterior, básicamente con el fin del llamado 'dólar soja'.

* "El ministro (de Economía, Sergio) Massa confirmó el fin del 'dólar soja' el 30 de septiembre (...) Este mecanismo superó las expectativas del Gobierno y se encamina a superar con creces los 6.000 millones de dólares este mes, con un impacto positivo en las reservas superior a los 4.000 millones", reportó Delphos Investment.

* En un contexto demandante de divisas, por temor a una devaluación grande en camino, la moneda en los segmentos alternativos se movió con debilidad a 307 en el "contado con liquidación" (CCL), a 296 en el "dólar MEP" , y hasta 291 unidades en el "blue", con recorte de negocios por el Año Nuevo judío.

* La economía argentina sufre una inflación proyectado de casi un 100% para el año, lo que genera múltiples reclamos salariales, entre ellos por parte de trabajadores fabricantes de neumáticos que tiene paralizada una planta automotriz de una filial estadounidense y con problemas en otra de origen japonés, reconoció a Reuters una fuente de la industria.

(Reporte de Jorge Otaola; colaboración adicional de Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)