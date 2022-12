Activos argentinos suben tras renuncia de vicepresidenta a futura carrera electoral

BUENOS AIRES, 7 dic (Reuters) - Los bonos y las acciones de Argentina cotizaban en alza el miércoles tras el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de que no se postulará a ningún cargo en las elecciones de 2023, ya que la vicepresidenta es considerada proclive a la intervención estatal en los mercados, dijeron operadores.

La poderosa dirigente recibió el martes una condena de seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un resonante caso de corrupción conocido como "Vialidad", aunque la sentencia quedará en suspenso tras la prevista apelación judicial.

"Que Cristina (Fernández) no juegue (en 2023) y lo diga expresamente con tanta anticipación es bienvenido por el mercado, ya que sus políticas suelen ser intervencionistas y esto molesta al mundo financiero", señaló a Reuters un analista de la banca privada extranjera.

Fernández, quien gobernó el país entre 2007 y 2015, es la dirigente más popular de la alianza oficialista de centroizquierda, que el año próximo enfrentará unos comicios presidenciales que, según los sondeos, podría perder en manos de la oposición de centroderecha.

"La condena real que me dan es la de inhabilitación para cargos electivos", dijo Fernández tras la lectura del fallo, y afirmó que "en 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros".

La actividad en los mercados domésticos estará inactiva este jueves y viernes por un feriado religioso y otro con fines turísticos. El lunes se retomará la actividad en horarios habituales.

* La deuda extrabursátil pasaba a ganar un 0,6% promedio con recompras de carteras lideradas entre nominaciones en dólares, al tiempo que el riesgo país medido por el banco JP.Morgan cedía cuatro unidades, a 2.374 puntos básicos hacia las 1530 GMT.

* El equipo económico argentino delineaba la estrategia para la licitación del Tesoro con agenda el miércoles 14, con vencimientos por unos 405 billones de pesos, cuya mayoría está en manos de tenedores privados, coincidieron fuentes del mercado.

* "La nota destaca que la idea sería volver a apelar a la caja de las provincias y municipios para que acompañen en la licitación, aunque las condiciones de los papeles ofrecidos mejoraría con respecto a la última licitación de noviembre, donde también se intentó atraer a estas entidades", explicó el Grupo SBS.

* El índice S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires avanzaba un 0,31%, a 168.606,3 puntos liderado por empresas de servicios, frente a coberturas por la prolongada inactividad hasta el lunes venidero.

* La tercera economía de América Latina lucha contra una inflación cercana al 100% en 2022, al tiempo que el Gobierno busca reducir el déficit fiscal y fortalecer las debilitadas reservas del banco central (BCRA).

* El peso interbancario se depreciaba un 0,22%, a 169,84/169,87 unidades con la constante intervención del BCRA para nivelar la liquidez y buscar reforzar sus reservas por el régimen especial para los exportadores de soja, con un tipo de cambio de 230 pesos por cada dólar liquidado.

* La presión por una mayor danza de pesos se reflejaba en un debilitado mercado cambiario alternativo, donde el peso bajaba a 340,9 unidades en el bursátil "contado con liquidación" (CCL) , a 329,8 en el "dólar MEP" y hasta los 318 por cada dólar en el referencial paralelo o "blue". (Reporte de Jorge Otaola; colaboración adicional de Hernán Nessi; Editado por Nicolás Misculin)

Reuters