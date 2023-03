Activos de argentina bajan por sorpresivo anuncio desarme posiciones de bonos en dólares en entes estatales

BUENOS AIRES, 22 mar (Reuters) - El mercado financiero argentino se movía a la baja el miércoles, liderado por la deuda soberana extrabursátil, luego que el Gobierno decidiera obligar a los entes estatales a vender sus tenencias de bonos en dólares para generar estabilidad cambiaria.

La pronunciada caída que el peso argentino registra desde hace semanas alcanzó en la víspera el máximo histórico, en medio de temores de que el mercado sufra una escasez mayor de divisas por una merma en las exportaciones agrícolas tras una feroz sequía.

"El impacto sobre los dólares bursátiles no es muy claro. El Gobierno no va a usar esos bonos para bajar el tipo de cambio porque los (títulos) 'Globales' se deslistarán, y los 'Bonares' se van a licitar a privados. Tal vez si no logra colocar todos los 'Bonares' en la licitación, intente venderlos contra pesos, haciendo que baje el tipo de cambio -si el precio en dólares se mantiene-", dijo Adcap Wise Capital.

Juan Politi de la correduría Allaria Ledesma sostuvo que "el objetivo es estabilizar la situación financiera. Lo veo positivo", mientras que Sebastián Negri de la oficial Comisión Nacional de Valores (CNV) afirmó que "es una muy buena medida de ordenamiento financiero (...) el sector privado lo tomó muy bien".

A su vez, los inversores siguen centrados en dos pautas: la continuación de la crisis financiera global por la incertidumbre bancaria y la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed) más tarde en cuanto a su política de tasas de interés.

* Los bonos soberanos extrabursátiles se derrumbaban un 3,5% promedio con el liderazgo de las nominaciones en dólares, lo que se corroboraba con el riesgo país medido por el banco JP.Morgan que trepaba 98 unidades, a 2.441 puntos básicos a las 1500 GMT.

* "Hoy (miércoles) comenzamos a darle profundidad al mercado de bonos en dólares ley local, empezando con la compra de tenencias de bonos globales de entes públicos, que permitirán bajar la deuda pública ley extranjera (Globales), en unos 4.000 millones de dólares inicialmente", dijo el viceministro de Economía argentino, Gabriel Rubinstein, en su cuenta de Twitter.

* Se aguarda el aval final del directorio del FMI para liberar 5.300 millones de dólares en base a los objetivos cumplidos por Argentina al cuarto trimestre del 2022, en el marco del acuerdo por 44.000 millones firmado un año atrás por el Gobierno del presidente Alberto Fernández.

* El FMI dijo el martes que el Ejecutivo del país sudamericano le informó que combinará dos pagos con vencimientos el 21 y 22 de marzo, en un pago que realizará el 31 de marzo por un total de 2.676 millones de dólares.

* El índice accionario S&P Merval retrocedía un 0,58%, a 227.465,09 unidades por ventas selectivas entre papeles energéticos y financieros, y al compás de la volatilidad externa de los mercados.

* El peso mayorista caía un 0,18%, a 205,38/205,39 por dólar mediante la regulación del BCRA. La entidad monetaria suma ventas por algo más de 1.100 millones de dólares solamente en el transcurso de marzo, en desmedro de sus reservas.

* La moneda en los segmentos alternativos recuperaban ligeramente terreno a 397,8 unidades en el bursátil "CCL" , a 388,9 en el "dólar MEP" y a 391 unidades en el referencial informal, contra su piso histórico de 395 por dólar del martes. (Reporte de Jorge Otaola y Walter Bianchi; Editado por Lucila Sigal)

Reuters