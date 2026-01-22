Activos de Argentina buscan acople a mercados globales

BUENOS AIRES, 22 ene (Reuters) - Los activos argentinos cotizaban en alza el jueves por el impulso generado desde papeles domésticos negociados en Wall Street, con aliento en un tipo de cambio controlado y perspectivas de una economía en crecimiento.

La acumulación de reservas por parte del banco central (BCRA) respalda una esperada gradual reducción del riesgo país, con la perspectiva de acceso por parte del Gobierno a los mercados internacionales en breve.

Los ADRs argentinos se encuentran con aval de inversores institucionales y esto impulsa a los mercados internos, con renovación de liquidez selectiva sobre acciones y bonos.

"El mercado es optimista y se refleja en los precios", dijo Ramiro Marra, analista de Bull Market Brokers.

El índice accionario líder S&P Merval de la bolsa porteña ganaba un 0,64% a las 1335 GMT de la mano de firmas energéticas, luego de afirmar un salto del 3,59% en la víspera con reacomodamientos encabezados entre papeles del rubro financiero.

"El sector energético, que incluye transportadoras de gas y generadoras, despierta mayor interés por su resiliencia impulsada por la situación del gas a nivel global", remarcó Rava Bursátil.

Una ligera retracción del oro también alineaba interés sobre otros activos tradicionales.

Por ello, la deuda extrabursátil arrojaba también una preapertura ligeramente alcista con sustento entre papeles dolarizados.

El presidente argentino, Javier Milei, dijo que la necesidad del país de recurrir a fondos en mercados extranjeros será menor y que espera desarrollar el mercado de capitales interno, según una entrevista con Bloomberg TV difundida el jueves.

La ronda mayorista del peso arrojaba una muy leve apreciación del 0,1% a 1.429 por dólar, revirtiendo una apertura bajista, con futuros estables y ligados a la banda de flotación divergente que desde febrero se ajustará al 2,8%.

El BCRA suma compras de 825 millones de dólares en enero, para consolidar sus reservas internacionales a 45.077 millones de dólares provisorios, lo más alto en los últimos cinco años.

El Tesoro lleva adelante durante esta jornada un nuevo canje de un título 'dollar linked' con vencimiento a fin de mes, por otros instrumentos similares amortizables en febrero, abril y junio venidero.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Walter Bianchi)