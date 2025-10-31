Activos de Argentina cierran octubre con euforia, mercado se adapta a nueva regla del Banco Central

BUENOS AIRES, 31 oct (Reuters) - Los activos de Argentina operaban el viernes con leves reacomodamientos en un cierre de mes que dejó jugosos rendimientos luego de que el oficialismo ganara sorpresivamente en recientes elecciones de medio término.

De cara al inicio de noviembre, el Banco Central (BCRA) dispuso que el efectivo mínimo que deben inmovilizar las entidades como respaldo de los depósitos dejará de ser diario y se computará mensualmente con el fin de dar liquidez al mercado.

La incertidumbre por los comicios tergiversó el andar del mercado financiero de la tercera economía de Latinoamérica, con presión cambiaria que obligó al BCRA a ajustar variables y esto hizo saltar las tasas por arriba del 100% anual.

"Esta medida (de flexibilizar encajes) busca dotar a las entidades de mayor flexibilidad y eficiencia en la administración de la liquidez", dijo una fuente del BCRA, y señaló que "al mismo tiempo, esta adecuación de la norma de efectivo mínimo debería quitarle volatilidad a la tasa de interés".

La tasa de caución (préstamos cortos) se pactaba al 25% anual para los negocios a tres días de plazo, al tiempo que los depósitos bancarios a plazo fijo por montos de importancia promedian el 35% anual.

"Si bien vamos al movimiento en la dirección adecuada, evaluaremos durante las próximas ruedas si alcanza o no para reducir la volatilidad en tasas cortas, o si se deberá disponer de un mayor relajamiento", dijo el Grupo SBS.

Tras los primeros negocios, la plaza accionaria subía un 2,15% según el índice líder S&P Merval (1345 GMT) y los bonos soberanos mostraban un comportamiento levemente alcista en la preapertura.

Luego del resultado electoral del domingo donde se impuso el partido libertario de Javier Milei, las acciones suben en la semana un 37% y los bonos un 17%.

"Está surgiendo una narrativa constructiva y virtuosa después de las elecciones, sin riesgos electorales a la vista creemos que esto debería ser la semilla de un ciclo alcista, con inversores extranjeros incrementando gradualmente sus posiciones en acciones, bonos en dólares e incluso deuda en pesos", estimó Max Capital.

En la plaza cambiaria, el peso mayorista se depreciaba un 0,28% a 1445 por cada dólar, manteniéndose dentro de la banda de flotación impuesta por el BCRA.

Los negocios a futuro del peso se pactaban a 1514 unidades por dólar para fin de año.

