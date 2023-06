Activos de argentina consolidan precios como cobertura de carteras

BUENOS AIRES, 7 jun (Reuters) - Los títulos públicos y privados de Argentina se negociaron en alza el miércoles por valores que auguran la cobertura de rentabilidad frente a la galopante inflación y persistente devaluación que golpea a la tercera economía de América Latina en un año electoral.

El Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reprogramar metas y adelantar desembolsos, días después de renovar y ampliar una línea de "swap" de monedas con China, con la idea de dar margen al banco central (BCRA) para contener la cotización del peso y frenar la salida de reservas.

"El panorama financiero unido a un panorama político cargado de incertidumbre conforman una situación particularmente desafiante (...) El cariz de las medidas que se ensayan no buscan soluciones de fondo recurrentes, sino alivios temporales mediante más deuda", afirmó VatNet Financial Research.

Argentina celebrará elecciones presidenciales en octubre, con primarias en agosto, en medio de tensiones en la conformación de alianzas y listas a pocos días de los respectivos cierres, con el condicionante de una inflación que podría superar el 130% en 2023, según consultoras privadas.

Un grupo de economistas latinoamericanos instó el miércoles al FMI a adoptar reformas inmediatas, similares a las de los bancos centrales, para prepararse para una próxima crisis en los mercados emergentes, ante un aumento del riesgo asociado a la fragilidad y a los récords de deuda soberana.

* Los bonos extrabursátiles ganaron un 1% promedio, luego de avanzar un 2,7% en las anteriores cuatro ruedas hábiles, con un riesgo país del banco JP.Morgan que caía 42 unidades a 2.346 puntos básicos (2000 GMT), nivel similar a lo registrado a mitad de abril pasado.

* El Ministerio de Economía de Argentina anunció el lunes una operación de conversión voluntaria de activos en pesos con vencimientos en junio, julio, agosto y septiembre por otros títulos con amortización entre agosto de 2024 y enero de 2025.

* Por su parte, el índice accionario S&P Merval porteño mostró una previsible toma de utilidades y quedó ligeramente negativo en 0,09%, a 380.430,92 puntos como cierre provisorio, luego de registrar su máximo histórico intradiario de 388.548,78 unidades y superando marcas en cada ronda durante las últimas sesiones.

* La bolsa anota un incremento en torno al 14% en junio y del 90% en el transcurso del año al ritmo alcista de los ADRs argentinos cotizados en Nueva York, por lo que operadores no descartan que se acentúe la toma de ganancias a corto plazo.

* "El Gobierno obtuvo algo de aire para amortiguar los efectos de la sequía con la activación de otros 5.000 millones de dólares del 'swap' chino (...) El siguiente 'round' financiero es la 'recalibración' del acuerdo con el FMI", sostuvo Delphos Investment.

* El peso interbancario se devaluó un 0,14%, a 243,50/243,60 por dólar con regulación desde el BCRA, entidad que debió vender 76 millones de dólares en desmedro de sus reservas y ante demanda genuina del mercado.

* Junto a rígidos controles de cambio, el peso en circuitos alternativos se negoció finalmente en baja a 489,8 por dólar en el bursátil "CCL" y a 472,7 en llamado "dólar MEP" , mientras que en la plaza marginal o "blue" ganó posiciones a 484 unidades.

* Francia no está en contra de un acuerdo comercial con el bloque sudamericano Mercosur pero no quiere precipitar unas negociaciones que, según dice, correrían el riesgo de ser rechazadas por los parlamentos europeos si no responden a las preocupaciones medioambientales y sociales. (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)

Reuters