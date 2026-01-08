Activos de Argentina continúan flojos a la espera de señales de reinversión tras próximo pago de deuda

BUENOS AIRES, 8 ene (Reuters) - Despejadas las dudas sobre el próximo pago de deuda que debe afrontar el país esta semana tras el anuncio de un REPO con bancos internacionales, el mercado continúa cauto a la espera de señales de reinversión.

El destino de unos US$4.300 millones que deberá abonar el viernes es la clave para considerar el apetito de los inversores sobre los activos locales, coinciden analistas.

"Ahora la atención se traslada a la respuesta de los inversores a partir de la acreditación de los fondos el 9 de enero, toda vez que de activarse un ¨efecto reinversión¨ podría contribuir favorablemente en la continuidad de la reducción del riesgo país", dijo el economista Gustavo Ber.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires caía un leve 0,15% a las 1345 GMT, tras perder un 3,16% en la víspera, mientras que los bonos en la plaza extrabursátil local operaban con limitadas bajas en general, comentaron operadores.

El banco central (BCRA) concertó en la víspera un REPO (préstamo a corto plazo garantizado por activos) con seis bancos internacionales por US$3.000 millones a 372 días y una tasa de interés del 7,4% anual para fortalecer las reservas del país y garantizar el pago de obligaciones.

"No me preocupa que se tome deuda para pagar deuda, lo que miro más es que se está tomando deuda cada vez más a corto plazo", señaló el economista Christian Buteler.

"Lo que preocupa es que es cada vez más a corto plazo porque los bancos quieren que esos vencimientos caigan dentro de la gestión de Milei", estimó.

El presidente libertario Javier Milei, que se encuentra en mitad de mandato, logró domar una fuerte escalada inflacionaria y ahora apunta a abrir la economía del país en medio de fuertes controversias con la oposición.

El peso argentino en el segmento mayorista operaba con mejora del 0,14% a 1463 unidades por dólar, en momentos en que el BCRA transita una nueva fase de su programa monetario con compras de divisas en el mercado para acumular reservas.

Un relevamiento del BCRA entre analistas y operadores estimó que el peso finalizará el año con una caída del 21% a 1753 unidades por dólar.

En lo que va de la semana la autoridad monetaria acumula compras en el mercado por US$113 millones.

"Hacia los próximos meses, el foco del mercado pasará al ritmo de compras del BCRA y a la acumulación de reservas netas, con los inversores evaluando si el ritmo podrá permitir una baja mayor del riesgo país que permita pensar en que próximos pagos de amortizaciones de capital en dólares puedan hacerse via renovación de deuda", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)