Activos de Argentina mantienen interés inversor ante cambio de expectativas

BUENOS AIRES, 3 nov (Reuters) - Los activos de Argentina se mantenían firmes el lunes avalados por una mejora en el apetito por riesgo local tras el inesperado buen desempeño electoral del oficialismo en los comicios de medio término que provocó una recalibración de las expectativas del mercado respecto al escenario político y económico.

Recientes cambios en el gabinete del libertario Milei buscan afianzar su mandato con una mayor presencia en el Congreso para avanzar en una segunda etapa de su plan ortodoxo de gobierno.

"Con este cambio de clima, el sendero hacia la completa normalización financiera se vuelve más transitable", estimó José María Segura de PwC Argentina.

El mercado accionario de Buenos Aires se disparaba un fuerte 5,78% en su índice líder S&P Merval hacia las 1410 GMT, marcando renovados máximos históricos, luego de subir un inesperado 69,31% en octubre.

Por su parte, los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local mostraban un leve y selectivo sesgo alcista, luego de subir cerca de un 20% en el décimo mes del año.

"Hay motivos para ser optimistas, ya que el Merval apenas recuperó lo perdido en pesos en el año o un bono soberano a 10 años de Argentina rinde lo mismo que uno del Congo. Así, a pesar de la histórica suba, los activos locales aún tienen potencial", afirmó el economista Roberto Geretto de Adcap.