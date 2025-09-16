Activos de Argentina recuperan pérdidas tras presentarse presupuesto

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 16 sep (Reuters) - El mercado financiero argentino cotizó en alza el martes por una ola de recompras entre cautelosos inversores institucionales, luego del anuncio del Gobierno de defender el superávit fiscal con el proyecto de presupuesto nacional para 2026.

Argentina buscará terminar el año entrante con un superávit fiscal primario de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y del 0,3% en el resultado después del pago de deuda, según el proyecto de ley enviado el lunes por el presidente Javier Milei al Congreso.

"Con un tono notablemente más moderado, con un mensaje principalmente direccionado a los potenciales votantes, Milei anunció el envío de un nuevo presupuesto al Congreso que contempla superávit primario y, al menos, equilibrio fiscal total", destacó Federico Filipini, economista de Adcap Grupo Financiero.

El mandatario argentino adelantó que el proyecto propone un aumento real de las partidas para pensionados del 5%, mientras que se incrementará un 17% el gasto en salud y 8% en educación, aunque algunas de esas cifras eran cuestionadas por expertos.

La plaza financiera del país austral viene de soportar fuertes pérdidas y una devaluación del peso ante un enrarecido escenario político antes de las elecciones de medio término programadas para fin de octubre, en las que el partido de Milei, actualmente en minoría, buscará sumar bancas en el Congreso.

El índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganó un 2,26% como cierre provisorio, contra una caída del 0,64% en la víspera y un hundimiento del 11,9% durante la semana previa.

"Dada la volatilidad actual del mercado, es difícil dar demasiada importancia a las proyecciones económicas precisas, especialmente con el posible cambio en el panorama macroeconómico tras las elecciones intermedias de octubre, cada vez más binarias", afirmó Trevor Yates, analista senior de inversiones de Global X ETFs desde Nueva York.

"Lo que sí tomamos en serio es el firme compromiso de Milei con el equilibrio fiscal, que proporciona un soporte muy necesario en el frágil entorno actual.

Nuestra principal conclusión del anuncio es el cambio positivo de tono, con Milei transmitiendo un enfoque más pragmático que podría ayudar a ampliar su base de apoyo", acotó en línea con analistas consultados en Argentina.

También la deuda soberana anotó un cambio de ambiente con un alza diaria del 0,6% promedio, gracias al impulso de los bonos "Globales", contra el derrumbe del 2,7% el lunes y una caída del 3,1% la semana anterior, lo que disparó el riesgo país a máximos en 11 meses por sobre la línea de los 1200 puntos básicos.

Los títulos argentinos cotizados en Wall Street afirmaron precios en general, en muchos casos por compras de oportunidad.

El Gobierno libertario sufrió una dura derrota en los recientes comicios legislativos de la influyente provincia de Buenos Aires (PBA), lo que disparó temores de una mala performance del oficialismo en las elecciones nacionales de octubre.

"Milei mostró pragmatismo y predisposición al diálogo, algo que el mercado valora frente a tantas confrontaciones en el pasado reciente", dijo a Reuters el jefe de mesa de un banco español con negocios en Argentina.

Bajo condición de anonimato, afirmó que "estamos en medio de una evidente dolarización general porque Milei no ha mostrado mucha actitud política para revertir la paliza en las elecciones de (la provincia) de Buenos Aires y estamos a nada de las elecciones nacionales".

El peso mayorista se depreció 0,14% a 1470 unidades por dólar, alejándose muy ligeramente de la punta vendedora en la banda de flotación que rige para el mercado cambiario en la zona de las 1475 unidades, con el compromiso del Banco Central (BCRA) de intervenir con divisas.

La moneda argentina arrastra una pérdida en torno al 29,5% en lo que va del año, contra una baja del 21,7% en todo el 2024.

"En las últimas semanas, la dinámica económica se vio afectada fuertemente por la política, tanto por la cercanía de los comicios como por los reveses sufridos en el Congreso y la reciente difusión de audios que dieron origen a una investigación por una supuesta malversación de fondos", sostuvo un informe macroeconómico de CREA.

Añadió que "más en detalle, un Congreso adverso para el oficialismo sancionó leyes que van contra la principal ancla del programa, el superávit fiscal, y hubieran aumentado el gasto en 0,5% del PBI de no haber sido vetadas" por Milei.

El presidente vetó en los últimos días una serie de leyes con el argumento de que atentaban contra el equilibrio fiscal, lo que disparó nuevas manifestaciones callejeras. (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi y Nicolás Misculin en Buenos Aires y Rodrigo Campos en Nueva York; Editado por Lucila Sigal y Maximilian Heath)