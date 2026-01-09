Activos de Argentina suben a la espera de la confirmación del pago de la deuda

BUENOS AIRES, 9 ene (Reuters) - Los activos de Argentina operaban con mejoras el viernes a la espera de la conformación oficial del pago de unos 4.300 millones de dólares de deuda soberana.

El anuncio de un REPO con bancos internacionales despejó las dudas pero el mercado continúa cauto a la espera de señales de reinversión.

“Ayer (jueves) salieron los dólares correspondientes al pago de los Globales y hoy se van a descontar los Bonares", dijo una fuente del Banco Central (BCRA).

La reinversión de los dólares provenientes del presente pago es la clave para considerar el apetito de los inversores sobre los activos locales, coinciden analistas.

En este marco, el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires subía un 0,76% a las 1340 GMT y los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local operaban con mejoras en las primeras anotaciones, comentaron operadores.

"Los desafíos de 2026 vendrán por el lado no solo de lograr la compresión de Riesgo País y la vuelta a los mercados, sino también por el frente cambiario, monetario y fiscal, y con la necesidad de poder impulsar algunas reformas por el lado de la oferta que permitan apuntalar inversión y empleo privado", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

En la plaza cambiaria, el peso interbancario operaba con baja del 0,27% a 1.468 unidades por dólar, en medio de una nueva fase del programa monetario del BCRA con compras de divisas en el mercado para acumular reservas.

El jueves, el BCRA compró 62 millones de dólares en el mercado de cambios, con lo que acumula compras por 175 millones de dólares en la semana.

"Consideramos que las compras del BCRA son una señal positiva de cara a 2026 y que la autoridad monetaria debería continuar por este camino", afirmó Max Capital.

