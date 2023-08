BUENOS AIRES, 22 ago (Reuters) - Las acciones y los bonos soberanos de Argentina finalizaron con sesgo alcista el martes ante recomposiciones de carteras por sus atractivos valores y a modo de cobertura ante una creciente inflación en medio de dudas políticas.

La deuda pública registró la semana pasada una fuerte caída como respuesta al triunfo del ultraliberal Javier Milei en las elecciones primarias (PASO) para determinar candidatos a presidente, en tanto que las acciones subieron como resguardo a una escalada inflacionaria que se ubicaría en dos dígitos en agosto.

"Hoy es prácticamente imposible sacar conclusiones sobre qué puede pasar hacia adelante; la única certeza es que la Argentina se encamina a transitar unos meses complicados en los que reinará la incertidumbre, con una macro frágil y un contexto social delicado", dijo Invecq Economía.

Milei provocó un cimbronazo económico y político que golpeó con fuerzas al mercado financiero, lo que incomodó al ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, quien por estos días está en Estados Unidos para mantener diferentes reuniones de trabajo.

Massa dijo en Estados Unidos que espera que el miércoles el directorio del Fondo monetario Internacional (FMI) apruebe un desembolso de 7.500 millones de dólares tras aprobar la quinta y sexta revisión.

* Los bonos en el segmento extrabursátil local mejoraron un 1,5% en promedio, tras ganar un 0,4% el viernes y luego de presentar un quebranto superior al 10% en sesiones previas ante las dudas sobre el futuro de la tercera economía de América Latina.

* "Aún dentro de un clima de intensificada incertidumbre política y electoral, los activos domésticos buscan aprovechar el respiro del norte (Estados Unidos) para recuperar terreno tras la negativa reacción al resultado de 'tres tercios' (electoral), abriendo nuevas perspectivas, que dejaron las PASO", dijo el economista Gustavo Ber.

* Por su parte, el riesgo país argentino medido por el banco JP.Morgan caía fuertes 62 puntos básicos, a 2.049 unidades hacia el cierre de la plaza local (2000 GMT).

* El índice accionario líder S&P Merval mejoró un 1,65%, a 593.946,93 unidades, luego de marcar un nivel récord intradiario en los 594.873,52 puntos y de acumular una ganancia del 21,66 durante la semana pasada.

* Tras la fuerte devaluación del 17,9% anunciada la semana pasada, el peso mayorista se fijó en 350 unidades por dólar hasta finales de octubre para dar previsibilidad al mercado y tratar de contener las presiones del mercado.

* "La devaluación oficial del peso no solo no será gratuita, sino que probablemente el efecto dominó se sentirá más aceleradamente sobre otras variables nominales. Como ya sucedió en otros momentos de la historia, el 'pass through' (traspaso a precios) tendría un fuerte impacto inflacionario, y, consecuentemente, erosionaría aún más el bolsillo de los argentinos", estimó GMA Capital.

* Este martes, el banco central (BCRA) compró del mercado mayorista 62 millones de dólares para sus reservas, luego de recuperar la semana pasada unos 657 millones de dólares. Analistas estiman que las reservas netas de la entidad rondan un negativo de unos 10.000 millones de dólares.

* El peso en la referencial y reducida plaza marginal de cambios ("blue") perdió un 0,96%, a 727 por dólar, frente a un nivel mínimo histórico de 795 unidades mercado el miércoles pasado.

* La reciente escalada del dólar informal, el cual es tomado como referencia para ajustar precios, induciría a una inflación mensual superior al 10% para agosto, según analistas privados.

* La moneda doméstica en las plazas alternativas de cambio, donde se negocian bonos para dolarizar carteras, cotizó a 686,50 unidades por dólar en el bursátil "CCL" y a 657,50 en el llamado "dólar MEP", con intervención de entes oficiales para frenar la caída del peso.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)