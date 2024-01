BUENOS AIRES, 22 ene (Reuters) - Los activos de Argentina afianzaban su camino alcista el lunes como respuesta a los temores a una nueva devaluación del peso en medio de una elevada inflación, en momentos en que las miradas están puestas en el Congreso donde el Gobierno busca avanzar con una "Ley Ómnibus" para encarrilar la economía.

Una inflación estimada en torno al 20% para los primeros meses del año pone en dudas la continuidad de un crawling peg del 2% mensual dispuesta por el banco central (BCRA).

"A pesar de las negociaciones parlamentarias, la ¨brecha¨ sigue sostenida y así es que se extiende el reacomodamiento reciente de la mano de una mayor dolarización, dado que continúa desafiada ante tasas reales muy negativas, un lento ¨crawling-peg¨ de sólo el 2% y una próxima caída en la demanda de dinero", dijo el economista Gustavo Ber.

El peso en el mercado de futuros operaba a 1.070 unidades por dólar para finales de abril y a 1.314 para junio de este año, frente a una cotización actual de 821,50 pesos por dólar.

En las plazas alternativas de cambios, en las cuales se negocian activos para hacerse de divisas en medio de estrictos controles cambiarios caía a 1.307,50 en el denominado contado con Liquidación, en momentos en que en el mercado informal o 'blue' se mantenía estable a 1.220 por dólar.

En un contexto de tomas de coberturas las acciones afianzaban su trayectoria alcista con un índice Merval que subía un 2,76% a renovados valores máximos históricos luego de avanzar un 13,72% la semana pasada.

"El Merval de Argentina continúa registrando máximos históricos y llega a la zona de los 1.200.000 puntos", señaló Alexander Londoño de ActivTrades.

El viernes, el presidente Javier Milei decretó la extensión de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional hasta el 15 de febrero para tratar la instrumentación de reformas del Estado y reestablecer un impuesto a los salarios, entre otros puntos.

"A mí no me gusta toda la parte de aumento de impuestos, yo hubiera hecho un recorte más grande de gastos en lugar de aumentar impuestos, tal vez políticamente no era posible, pero creo que Argentina tiene un exceso de impuestos descomunal y eso lo sabe el Presidente", dijo Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso.

Milei asumió el poder en diciembre con la promesa de dolarizar la economía, cerrar el BCRA, eliminar el déficit fiscal y terminar con la inflación.

En este contexto, los bonos en plaza extrabursátil subían en promedio 0,4% por recomparas de posiciones, luego de caer un 1% la semana pasada, con un riesgo país caía 35 unidades a 1930 puntos básicos pasado el mediodía local (1600 GMT).

"Daría la impresión que vamos a un cambio en las preferencias de las carteras de inversión, en donde vuelven a tomar protagonismo los bonos en pesos ajustados por inflación, bajo la premisa que el gobierno hará un ajuste presupuestario exitoso y que no violará derechos de propiedad sometiendo a los tenedores de bonos a un canje compulsivo", dijo el analista Salvador Di Stefano.

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)