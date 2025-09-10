Activos de la Argentina se recuperan tras derrota electoral del oficialismo, miradas en licitación del Tesoro

Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 10 sep (Reuters) - Los bonos y las acciones de Argentina se recuperaron el miércoles luego de la brusca caída del lunes tras la derrota del Gobierno en una elección legislativa clave en la poderosa provincia de Buenos Aires.

El resultado adverso para el presidente libertario Javier Milei previo a los comicios nacionales de medio término del mes que viene crea un clima tenso en el mercado y pone en dudas la capacidad del oficialismo para mantener su programa económico con fuertes recortes de gastos para soportar el equilibrio fiscal.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires ganó un firme 5,6% como cierre provisorio al reacomodarse de la brusca caída del 13,25% anotada a inicio de semana con el resultado de los comicios.

En la víspera, este referencial perdió un 0,26% tras operar mayormente en alza de manera intradiaria.

Por su parte, los bonos soberanos extrabursátiles subieron en promedio un 0,9% en la plaza local en un contexto selectivo de negocios priorizando las emisiones dolarizadas.

"Luego del shock negativo por el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el mercado local quedó nuevamente convulsionado y con una gran carga de incertidumbre de cara a las elecciones nacionales de octubre", dijo Capital Markets Argentina.

"Justamente en este mes y medio que falta será interesante ver si el Gobierno mantiene la estrategia actual de tasas muy altas en términos reales para contener la inflación y el tipo de cambio, aún a costa de que la actividad siga mostrando claros síntomas de estancamiento, o se decanta por una nueva estrategia", señaló.

El país celebrará elecciones legislativas el 26 de octubre para renovar bancas en las Cámaras de Diputados y Senadores, en las que Milei apunta a fortalecer su presencia en el Congreso donde cuenta con minorías.

El Tesoro licitaba este miércoles tres letras 'Lecaps', una letra 'Tamar' a diciembre 2025, un 'Boncer' cupón cero y dos 'dollar linked', luego que se reportara un 1,9% como inflación de agosto, un dato ligeramente mejor al esperado según un reciente sondeo realizado por Reuters.

"Los vencimientos (de deuda interna) ascienden a cerca de 7,2 billones de pesos", dijo el Grupo SBS, mientras que el analista Enrique Dentice afirmó que "el Gobierno no puede bajar hoy (miércoles) la tasa de interés".

En la ronda cambiaria, el peso interbancario cayó un 0,56% a 1424,5 por cada dólar, luego de alcanzar el lunes valores cercanos al techo de la banda de intervención fijada por el Banco Central (BCRA).

Operadores comentaron que el sector agroexportador del país aceleró el nivel de liquidaciones, lo que ayudó al Gobierno a amortiguar su intervención para equilibrar la liquidez del mercado.

Los negocios a futuro promediaron valores de 1502,5 unidades para finales de octubre y de 1586 para los contratos para fin del 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo el martes que colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para consolidar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento.

"El respaldo del FMI y la liquidación del agro aparecen entre los factores que ayudan a sostener a los mercados luego del fuerte revés electoral", señaló Lisandro Iriarte de Confidas Capital.

Milei presentará la próxima semana ante el Congreso el proyecto de presupuesto 2026.

"Para el éxito del programa económico resulta imprescindible no sólo el equilibrio fiscal en todos los niveles de Gobierno, sino también mejorar en forma importante los niveles de competitividad de la economía a través de la concreción de reformas clave, como la tributaria", dijo la Fundación Mediterránea.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)