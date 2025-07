Actor de 'Reservoir Dogs' y 'Kill Bill' Michael Madsen fallece a los 67 años

ÁNGELES, 3 jul (Reuters) - El actor Michael Madsen que apareció en docenas de películas, entre ellas "Reservoir Dogs" y "Thelma & Louise", ha muerto a los 67 años, informaron el jueves sus representantes.

Madsen murió de un paro cardíaco en su casa de Malibú, California, dijo su representante, Ron Smith.

Nacido en Chicago, Madsen comenzó a actuar a principios de la década de 1980 en proyectos que incluían la serie de televisión "St. Elsewhere" y la película "The Natural", acumulando más de 300 créditos en pantalla.

Interpretó al Sr. Rubio en la película de 1992 "Reservoir Dogs" y apareció en varias otras películas del director Quentin Tarantino como "Kill Bill", "The Hateful Eight" y "Once Upon a Time ... in Hollywood".

"En los últimos dos años Michael Madsen ha estado haciendo un trabajo increíble con el cine independiente", dijo un comunicado de Smith junto con su compañera mánager Susan Ferris y la publicista Liz Rodríguez.

También estaba preparando el lanzamiento de un libro titulado "Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems" (Lágrimas por mi padre: pensamientos y poemas fuera de la ley), que se encuentra actualmente en fase de edición, añadieron.

(Reporte de Lisa Richwine; Edición de Cynthia Osterman, editado en español por Natalia Ramos)