Actor de "star trek" william shatner está preparado para explorar el espacio con blue origin

Por Mike Blake

VAN HORN, Texas, 13 oct (Reuters) - La compañía Blue Origin, del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, está lista para realizar su segundo vuelo de turismo suborbital el miércoles, con el actor William Shatner -quien protagonizó la serie de televisión y películas de "Star Trek- entre los cuatro miembros de la tripulación civil que despegará desde Texas.

Shatner, de 90 años, se convertirá en la persona de mayor edad que haya viajado al espacio. Él y sus compañeros de tripulación despegarán a las 9.00 hora local (1400 GMT) a bordo de la nave espacial totalmente autónoma New Shepard, que tiene una altura de 18,3 metros, desde el lugar de lanzamiento de Blue Origin a unos 32 kilómetros al oeste del pueblo de Van Horn en Texas.

Junto a Shatner viajarán el exingeniero de la NASA Chris Boshuizen, el empresario de la investigación clínica Glen de Vries y la vicepresidenta e ingeniera de Blue Origin Audrey Powers https://bit.ly/2YIpFG4, en un recorrido que se espera dure cerca de 10 minutos.

Se espera que New Shepard lleve a los pasajeros a más de 96 kilómetros sobre la Tierra, lo que les permitirá experimentar unos minutos de ingravidez antes de que la cápsula de la tripulación regrese al desierto de Texas en un paracaídas. El vuelo, previamente programado para el martes, se retrasó un día por motivos relacionados con el viento https://reut.rs/3BFprgO.

Los cuatro miembros de la tripulación recibieron capacitación el martes y el equipo de la misión completó una evaluación de preparación para el vuelo para garantizar que "todos los sistemas estén listos para el lanzamiento", dijo Blue Origin en Twitter.

Blue Origin tuvo un exitoso vuelo debut de turismo espacial el 20 de julio, con Bezos y otros tres tripulantes que alcanzaron el borde del espacio y regresaron en un viaje que duró 10 minutos y 10 segundos. En ese vuelo, la pionera de la aviación Wally Funk se convirtió en la persona de mayor edad en llegar al espacio, con 82 años.

Bezos, fundador y actual presidente ejecutivo de Amazon.com Inc, creó Blue Origin hace dos décadas.

Shatner, quien cumplió 90 años en marzo, ha sido actor desde la década de 1950 y sigue ocupado con proyectos y convenciones de aficionados. Es mejor conocido por interpretar al Capitán James T. Kirk de la nave estelar Enterprise en la clásica serie de televisión de la década de 1960 "Star Trek" y siete películas sobre aventuras ficticias en el espacio exterior.

Shatner dijo que hay algo de ironía y simetría en su viaje espacial, debido a que interpretó a un explorador espacial durante décadas y ahora se está convirtiendo en uno.

"Esto no es pan comido", dijo Shatner al programa CBS Mornings. "Quiero ver el espacio. Quiero ver la Tierra. Quiero ver lo que necesitamos hacer para salvar la Tierra. Quiero tener una perspectiva que no se me ha mostrado antes", dijo Shatner.

(Reporte de Mike Blake; reporte adicional de Eric M. Johnson en Seattle; Editado en Español por Ricardo Figueroa)