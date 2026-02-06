Actor de "The West Wing", Timothy Busfield, acusado de abuso infantil

6 feb (Reuters) - Timothy Busfield, el actor y director estadounidense conocido por su papel en "The West Wing", fue acusado por un gran jurado de Nuevo México por abusos sexuales a menores, según anunció el viernes la fiscalía de Albuquerque

Busfield se entregó a las autoridades el 13 de enero después de que el fiscal del condado de Bernalillo, Sam Bregman, presentara una denuncia penal en la que acusaba al actor de abusar de dos niños gemelos durante los dos años que duró la producción de la serie policíaca de Fox "The Cleaning Lady", cuando los niños tenían siete u ocho años. Los niños tienen ahora 11 años

El actor, de 68 años, dijo en un video grabado antes de entregarse que los cargos contra él eran "mentiras" y que sería exonerado

Un juez ordenó la puesta en libertad de Busfield aproximadamente una semana después, al considerar que no había pruebas suficientes para mantenerlo en prisión preventiva

No fue posible contactar inmediatamente con Busfield para recabar sus comentarios. Su abogado defensor, Christopher Dodd, no respondió a las preguntas

Permitiendo a los fiscales proceder a juicio, un gran jurado votó el jueves a favor de imputar a Busfield por cuatro delitos de contacto sexual delictivo con un menor, un delito grave de tercer grado en Nuevo México

La acusación aún no se había hecho pública el viernes por la mañana, pero la denuncia penal original del fiscal del distrito afirmaba que Busfield abusó de los gemelos mientras rodaba "The Cleaning Lady" en Albuquerque, la ciudad más grande del estado. Busfield era productor ejecutivo de la serie y también director de algunos episodios

Busfield es famoso por sus papeles en televisión en horario de máxima audiencia como reportero de la Casa Blanca en la serie política de la NBC "The West Wing", que se emitió entre 1999 y 2006, y como ejecutivo de una agencia de publicidad en la serie coral de la ABC de los años 80 "Thirtysomething"

Está casado con Melissa Gilbert, actriz y expresidenta del Sindicato de Actores. (Reporte de Jonathan Allen en Nueva York; edición de Paul Simao.)