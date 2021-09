Actor de "the wire" michael k. williams es recordado por sus pares por humanizar a sus personajes

Por Tyler Clifford

NUEVA YORK, 7 sep (Reuters) - Michael K. Williams, conocido por interpretar al narcotraficante Omar Little en el drama criminal de HBO "The Wire", fue recordado por sus colegas como un actor con un talento especial para humanizar a los personajes que interpretó, aportando su propia experiencia como un hombre negro criado en Nueva York.

Williams, quien también se ganó elogios por sus papeles en "Boardwalk Empire", "Bessie" y "Lovecraft Country", fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn el lunes, informó el Departamento de Policía de Nueva York. Tenía 54 años. Se está investigando la causa de la muerte.

"La profundidad de mi amor por este hermano sólo puede ser igualada por la profundidad de mi dolor al enterarme de su pérdida", escribió Wendell Pierce, quien interpretó al detective Bunk Moreland en "The Wire", en un hilo de Twitter.

Williams tenía "la capacidad de dar voz a la condición humana que retrata las vidas de aquellos cuya humanidad rara vez se eleva hasta que él canta su verdad", dijo Pierce.

"The Wire" fue una serie de televisión ambientada en Baltimore que cuenta la historia del tráfico de drogas a través de la perspectiva de los delincuentes, la policía y las personas atrapadas entre ellos. Los críticos elogiaron a Williams por su interpretación de Omar Little, un traficante de drogas homosexual que está en guerra con sus rivales.

Williams fue transparente sobre sus propios episodios de adicción a las drogas y le dijo a NPR en 2016 que aportó sus experiencias personales al personaje.

En un perfil de 2015 en The Guardian, Williams explicó cómo incorporó su vida en la pantalla chica.

"Uso mi trabajo para generar empatía y compasión por las personas que la sociedad podría estereotipar o excluir", dijo al periódico. "Nadie se despierta y dice 'Me convertiré en un traficante de drogas' o 'Me convertiré en un niño atracador'. No. Hay una serie de eventos que les hacen sentir que esto es la única salida. Como hombre negro que crece en el barrio, soy testigo de algunos de esos eventos".

Después del término de "The Wire" en 2008, Williams fue elegido como el poderoso gángster afroamericano Chalky White en "Boardwalk Empire", una serie de HBO ambientada en Atlantic City, Nueva Jersey, durante la era de la prohibición de la década de 1920.

Durante su carrera, Williams obtuvo nominaciones al Emmy por sus actuaciones en "Bessie", "The Night Of" y "Lovecraft Country" de HBO, además de un reconocimiento por su papel en la serie de Netflix de 2019 "When They See Us".

"When They See Us" cuenta la historia real de cinco adolescentes falsamente acusados ​​de un brutal ataque a una mujer que realizaba deportes en el Central Park de Nueva York. Los llamados Cinco de Central Park fueron finalmente exonerados después de pasar años en prisión.

La creadora de la serie, Ava DuVernay, y los actores Niecy Nash y Jharrel Jerome también recordaron a Williams en Instagram.

"Recuerdo que me enviaste una foto tuya cuando eras joven y me dijiste que los chicos cuya historia estábamos contando eran un reflejo de ti, y que íbamos a hacerlo bien", dijo DuVernay. (Reporte de Tyler Clifford en New York. Editado en español por Rodrigo Charme)

