Actor francés Depardieu será juzgado por una presunta violación, según una actriz

Por Makini Brice

PARÍS, 2 sep (Reuters) - La actriz francesa Charlotte Arnould dijo el martes que la estrella de cine Gérard Depardieu irá a juicio por presuntamente haberla violado. La fiscalía de París no respondió a una solicitud de confirmación de las declaraciones escritas de Arnould en Instagram. Los abogados de Arnould y Depardieu no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Depardieu, una de las principales estrellas del cine francés cuya reputación se ha visto empañada por múltiples acusaciones de agresión sexual, ha negado haber cometido delito alguno en el caso.

Arnould, de 29 años, actriz y exbailarina de ballet conocida por su trabajo en teatro y doblaje, acusó públicamente a Depardieu de violación en 2018, alegando que las agresiones ocurrieron cuando ella tenía poco más de 20 años.

Aunque su caso fue inicialmente archivado, se reabrió en 2020 y los magistrados investigadores pusieron a Depardieu bajo investigación formal en 2022.

"Creo que me cuesta darme cuenta de lo enorme que es esto. Estoy aliviada", ha escrito Arnould en Instagram.

Arnould ha denunciado que las agresiones se produjeron en el domicilio parisino de Depardieu en dos ocasiones.

La actriz se ha convertido en una figura destacada del movimiento #MeToo en Francia, expresando su solidaridad con otras víctimas de agresiones sexuales y exigiendo responsabilidades en la industria del cine.

Depardieu, de 76 años, que ha protagonizado decenas de películas en francés, saltando a la fama en 1974 con "Les valseuses", ha estado en el foco de un creciente número de acusaciones de agresión sexual en los últimos años. Arnould estuvo presente en la sala del tribunal en mayo, cuando Depardieu fue declarado culpable en otro caso de agresión sexual a dos mujeres en un rodaje y condenado a 18 meses de prisión con suspensión de pena.

Durante ese juicio, el abogado de Depardieu la llamó mentirosa en la sala.

Durante ese juicio, el abogado de Depardieu la llamó mentirosa en la sala.

En su publicación en Instagram del martes, Arnould se refirió a esos comentarios, calificando la defensa de Depardieu de "indignante y (...) absolutamente innecesaria para descubrir la verdad."