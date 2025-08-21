Actor Javier Bardem acusa a Israel de "genocidio"

En concomitancia con la ratificación del plan militar de ocupación de la ciudad de Gaza por parte del primer ministro israelí, Bardem compartió en redes sociales un video de un soldado israelí disparando contra una niña palestina, y comentó que las "FDI son nazis" y comparó la acción con la del sádico oficial de las SS interpretado por Amon Goth en la película "La lista de Schindler", quien "dispara a un prisionero desde el balcón por diversión".

"Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercidos con total impunidad", comentó el actor. "Su figura personifica la violencia sádica, deshumanizante e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que aplican hoy contra el pueblo palestino", añadió.

El protagonista de "Sin lugar para los débiles", película que le valió el Óscar a Mejor Actor de Reparto, lleva tiempo denunciando el "genocidio" en curso en la Franja.

La última vez fue en otra publicación hace unos días donde también se dirigió a los rehenes retenidos por Hamás, asegurándoles que "nunca han sido una prioridad para Israel".

"La destrucción total de Palestina y la anexión de su territorio" son la prioridad, concluyó. (ANSA).