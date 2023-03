Actor Sam Neill de "Parque Jurásico" sufre cáncer en la sangre

El actor Sam Neill reveló que está en tratamiento para un cáncer en la sangre en fase tres y escribió en sus memorias que está "posiblemente muriendo" de la enfermedad diagnosticada hace un año.

El neozelandés, que saltó a la fama como el doctor Alan Grant de la película de "Parque Jurásico" (1993), explica que empezó hace un año el tratamiento para el linfoma no Hodgkin.

El actor de 75 años hace esta revelación en el libro "Did I ever tell you this?" ("¿Alguna vez te dije esto?") que se publicará la próxima semana.

En su primer capítulo, escrito durante una sesión de quimioterapia, Neill afirma: "La cosa es: estoy enfermo. Posiblemente muriendo. Puede que tenga que acelerar esto".

El actor explica al diario The Guardian que la enfermedad está ahora en remisión, pero que deberá seguir sometiéndose a quimioterapia para el resto de su vida.

"No puedo ocultar que el año pasado no tuvo sus momentos oscuros", dijo.

"Pero estos momentos oscuros arrojan luz a un claro alivio y me han hecho estar agradecido por cada día y por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo", agregó.

La larga trayectoria de Neill comenzó en los años 1970 y ha contado con decenas de papeles en cine y televisión, como en la serie "Peaky Blinders" o la multipremiada película "El piano".

Dgi/dbh/pc

AFP