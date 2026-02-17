Actor Shia LaBeouf arrestado tras presunta pelea en Mardi Gras en Nueva Orleans

El actor Shia LaBeouf fue arrestado después de que lo acusaran de golpear a dos hombres la madrugada del martes durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans, informó la policía.

LaBeouf fue acusado de dos cargos de agresión simple, indicó la policía de Nueva Orleans en un comunicado.

Los agentes acudieron a un negocio cerca del Barrio Francés alrededor de las 0:45, después de que presuntamente “provocara un altercado y se volviera cada vez más agresivo”, señaló la policía. La policía no precisó de qué tipo de negocio se trataba.

Un empleado intentó sacar a LaBeouf y, ya afuera, el actor presuntamente golpeó a un hombre “en múltiples ocasiones con los puños cerrados”, según la policía.

Testigos contaron a la policía que LaBeouf se fue del área, pero más tarde regresó y continuó actuando de manera agresiva.

“Varias personas intentaron sujetarlo, y lo soltaron con la esperanza de que se fuera”, indicó la policía.

El hombre que presuntamente fue golpeado primero por LaBeouf dijo a la policía que el actor lo golpeó de nuevo. Otro hombre dijo a los agentes que LaBeouf también presuntamente le dio un puñetazo en la nariz.

“Lo mantuvieron inmovilizado hasta que llegaron los agentes”, señaló la policía.

LaBeouf fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento por lesiones de origen desconocido y, tras ser dado de alta, fue arrestado y puesto bajo custodia por la policía.

Los registros judiciales y de la cárcel no incluían a un abogado que pudiera hablar en nombre de LaBeouf. Se enviaron correos electrónicos a los publicistas de LaBeouf sin recibir respuesta de momento.

LaBeouf ha tenido varios roces con la ley a lo largo de su carrera, incluido un arresto a inicios de 2017 en Nueva York por ebriedad en público y conducta desordenada, que quedó registrado en un video transmitido en vivo. Fue enviado a rehabilitación por orden judicial.

Más tarde ese verano, fue arrestado en Georgia por ebriedad en público y acusado de conducta desordenada y obstrucción, cuando estaba en el lugar de filmación de “The Peanut Butter Falcon”, y fue sentenciado a libertad condicional. En 2020, fue acusado de agresión menor y hurto menor en Los Ángeles.

Ese año, la cantante y actriz inglesa FKA Twigs, cuyo nombre verdadero es Tahliah Barnett, también presentó una demanda en la que alegó que LaBeouf fue física y emocionalmente abusivo con ella durante su relación, la cual resolvieron en julio.

Barnett afirmó que LaBeouf la mantuvo en un estado constante de miedo y humillación, que en una ocasión la estrelló contra un automóvil, intentó estrangularla y le transmitió deliberadamente una enfermedad de transmisión sexual.

LaBeouf se disculpó en un comunicado después de que se presentara la demanda. También negó las acusaciones en la demanda en una presentación de 2021, al afirmar que cualquier lesión causada o daños sufridos por Barnett no fueron responsabilidad suya.

El actor, de 39 años, obtuvo reconocimiento por primera vez cuando era niño por su papel en la serie de Disney Channel “Even Stevens”, y continuó trabajando de manera constante en la adultez. Sus papeles más notorios llegaron en “Transformers” de 2007 y en “Indiana Jones and the Crystal Skull” ("Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal") de 2008.

LaBeouf comparte una hija, nacida en 2022, con la actriz Mia Goth.

___

La periodista de The Associated Press Lindsey Bahr contribuyó a este despacho.

___

Siga a Juan A. Lozano: https://x.com/juanlozano70

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.