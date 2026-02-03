Actores de doblaje alemanes boicotean Netflix ante preocupaciones sobre el entrenamiento de la IA

Por Miranda Murray

BERLÍN, 3 feb (Reuters) -

Actores de doblaje alemanes han iniciado un boicot contra Netflix

por una cláusula contractual que permite a la plataforma ⁠de "streaming" utilizar sus grabaciones para el entrenamiento ⁠de la inteligencia artificial, dijo a Reuters un portavoz de la asociación de actores de doblaje VDS.

La presencia global de Netflix ha aumentado la demanda de contenidos ⁠doblados, con ‌éxitos internacionales ​como "El juego del calamar" de Corea del Sur y "La casa de papel" de España, que atraen a ​audiencias mucho más allá de sus mercados nacionales.

Pero los actores de doblaje, como muchos otros ‌en la industria del entretenimiento, desconfían cada vez más de ‌que la inteligencia artificial pueda alterar su ​medio de vida y plantear nuevas preocupaciones en materia de derechos de autor.

LOS SUBTÍTULOS, UNA ALTERNATIVA

Netflix ha enviado una carta a los actores de doblaje alemanes en la que afirma que sus preocupaciones se deben a un malentendido sobre cómo la empresa estadounidense pretende utilizar las grabaciones y ha invitado a la VDS a mantener una conversación informal, dijo el martes la presidenta de la asociación, Anna-Sophia Lumpe.

"También terminan la carta con la promesa de que, si ⁠la gente sigue boicoteando el trabajo para ellos, ese contenido se mostrará con subtítulos en alemán en Alemania" en lugar de doblarse, dijo.

No ​disponía de cifras exactas sobre la magnitud del boicot, pero afirmó que "nuestros esfuerzos y los de los actores de doblaje están generando una respuesta".

Un portavoz de Netflix confirmó la existencia de la carta y dijo que la empresa se está tomando muy en serio estas preocupaciones.

NUEVA CLÁUSULA CONTRACTUAL

Según la VDS, que representa a unos 600 miembros, los nuevos contratos de Netflix, introducidos a principios de año, establecen que las grabaciones ⁠pueden utilizarse para entrenar sistemas de inteligencia artificial, sin especificar si se proporcionará una compensación.

La cláusula provocó una ​fuerte reacción y la gran mayoría de los actores de doblaje se negaron a aceptar los términos, dijo Lumpe.

La asociación ha encargado a un bufete de abogados que examine el contrato en relación con la privacidad de los datos, la ley ‍de derechos de autor y la Ley de IA de la UE.

Los contratos se basan en un acuerdo alcanzado por Netflix con el sindicato de actores BFFS en junio, que exige el consentimiento explícito por escrito para el uso de cualquier réplica de voz digital generada por IA.

Sin embargo, el BFFS dijo que, por el momento, había ​omitido intencionadamente las normas sobre la remuneración por usos relacionados con la IA.

"Esto se debe a que actualmente no hay puntos de referencia para una remuneración básica adecuada", dijo el sindicato en su página web, y añadió que quería "evitar a toda costa cualquier predeterminación ‍desfavorable". (Información de Miranda Murray; edición de Jan Harvey; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)