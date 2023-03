actores de "everything everywhere" ke huy quan y jamie lee curtis ganan premios oscar

(Actualiza con primeros premios, citas, detalles)

Por Lisa Richwine

LOS √ĀNGELES, 12 mar (Reuters) - Ke Huy Quan, quien fue una estrella de ni√Īo y dej√≥ la actuaci√≥n durante dos d√©cadas, y la veterana de Hollywood Jamie Lee Curtis ganaron el Oscar el domingo por sus papeles en la pel√≠cula "Everything Everywhere All at Once".

Quan, el actor nacido en Vietnam, llor√≥ al recibir el premio y bes√≥ la estatuilla dorada en el escenario del Teatro Dolby de Los √Āngeles frente a grandes nombres de la industria del entretenimiento.

"Mi camino empez√≥ en un bote. Pas√© un a√Īo en un campamento de refugiados. De alguna manera termin√© aqu√≠ en el mayor escenario de Hollywood", dijo Quan.

De ni√Īo, Quan trabaj√≥ en una pel√≠cula de "Indiana Jones" de 1984 y en "Los Goonies" de 1985. El actor de 51 a√Īos dijo que hab√≠a dejado de actuar durante a√Īos porque ve√≠a pocas oportunidades para los actores asi√°ticos en la pantalla.

"Dicen que las historias como √©sta solo suceden en las pel√≠culas. No puedo creer que me est√© pasando a m√≠. Este es el sue√Īo americano", agreg√≥.

Jamie Lee Curtis, compa√Īera de elenco de Quan, que construy√≥ una carrera con pel√≠culas de terror como "Halloween", gan√≥ el Oscar a mejor actriz de reparto por interpretar a una auditora de impuestos llamada Deirdre Beaubeirdre.

Curtis, de 64 a√Īos, mir√≥ hacia arriba y se dirigi√≥ a sus padres, los nominados al Oscar Tony Curtis y Janet Leigh. "Acabo de ganar un Oscar", dijo entre l√°grimas.

Entre otros ganadores, "Pinocho", de Guillermo del Toro, recibió el premio a mejor película animada.

En caso de un giro imprevisto, un equipo de crisis estaba disponible en el Teatro Dolby de Los √Āngeles. El grupo se form√≥ luego de que Will Smith diera una bofetada a Chris Rock en el escenario el a√Īo pasado, un incidente que opac√≥ la ceremonia m√°s prestigiosa de la industria del cine.

El presentador Jimmy Kimmel, quien lleg√≥ al escenario del Oscar en paraca√≠das en homenaje a la nominada a mejor pel√≠cula "Top Gun: Maverick", brome√≥ en su mon√≥logo de apertura sobre la reacci√≥n de la audiencia al ataque de Smith del a√Īo pasado.

"Si algo impredecible o violento sucede en la ceremonia, solo hagan lo que yo hice el a√Īo pasado: nada", dijo a la audiencia de destacadas celebridades. "Tal vez d√©nle al atacante un abrazo", agreg√≥.

La pel√≠cula "Navalny" sobre el envenenamiento que casi mata a Alexei Navalny, el l√≠der m√°s prominente de la oposici√≥n rusa, y su detenci√≥n a su regreso a Mosc√ļ en 2021, gan√≥ el Oscar a mejor largometraje documental.

En la edici√≥n 95 del Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematogr√°ficas espera superar la bofetada del a√Īo pasado y hacer un show deslumbrante con nuevos elementos para atraer televidentes m√°s j√≥venes e impulsar los declinantes ratings de televisi√≥n.

Antes de los premios, los nominados vestidos con atuendos de famosos dise√Īadores desfilaron por una alfombra champagne en lugar de la tradicional de color rojo.

Latinoamérica dijo presente con "Argentina, 1985" del director argentino Santiago Mitre, que compite en la categoría de mejor película internacional, y con "Pinocho", de Del Toro.

Algunos de los mayores éxitos en los cines llegaron a la competencia a mejor película, desde "Top Gun" y "Everything Everywhere" hasta "Elvis" y "Avatar: The Way of the Water".

El a√Īo pasado, la audiencia de televisi√≥n de los Premios de la Academia registr√≥ su segundo nivel m√°s bajo con 16,6 millones de espectadores.

Las grandes películas en competencia el domingo podrían ayudar a atraer a más espectadores. Los espectáculos musicales también podrían aumentar la audiencia.

Michelle Yeoh enfrenta en la categoría de mejor actriz a Cate Blanchett, quien interpreta a una directora de orquesta en "Tar". La competencia a mejor actor será un duelo entre la estrella de "Elvis" Austin Butler y Brendan Fraser, quien interpretó a un hombre obeso en "The Whale".

Los ganadores son elegidos por unos 10.000 actores, productores, directores y artistas cinematogr√°ficos que integran la academia del cine.

