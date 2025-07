Actores de videojuegos acuerdan con los estudios nuevas protecciones contra la inteligencia artificial

By Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 10 jul (Reuters) - Los actores de doblaje y captura de movimientos de videojuegos de Hollywood firmaron el miércoles un nuevo contrato con los estudios de videojuegos centrado en las protecciones de la inteligencia artificial (IA), según informó el sindicato de actores SAG-AFTRA en un comunicado de prensa, poniendo fin a una huelga de casi un año.

"La inteligencia artificial era la pieza central de nuestro paquete de propuestas", dijo a Reuters Sarah Elmaleh, actriz de doblaje de videojuegos y miembro del comité negociador, tras la aprobación del nuevo acuerdo.

Elmaleh, actriz de doblaje de títulos populares como "Final Fantasy XV" y "Call of Duty: Black Ops III", dijo que sabía que era crucial garantizar una línea de base sobre cómo utilizar éticamente la inteligencia artificial en la industria del videojuego.

Las nuevas protecciones incluyen requisitos de consentimiento y divulgación para el uso de réplicas digitales de inteligencia artificial y la capacidad de los artistas intérpretes o ejecutantes de suspender el consentimiento para la generación de nuevo material durante una huelga. "Este acuerdo supone un importante avance en materia de protección de la inteligencia artificial y el avance es el quid de la cuestión", dijo Fran Drescher, presidenta de SAG-AFTRA, en el comunicado del gremio.

El acuerdo se aplica a los estudios de videojuegos Activision Productions, Blindlight, Disney Character Voices, Electronic Arts Productions, Formosa Interactive, Insomniac Games, Llama Productions, Take 2 Productions y WB Games. El nuevo Acuerdo de Medios Interactivos, que entra en vigor inmediatamente, fue aprobado por los miembros de SAG-AFTRA por 95,04% frente al 4,96%, ratificando el acuerdo y poniendo fin a la huelga de videojuegos, que se había suspendido a la espera de la ratificación. El nuevo contrato también ofrece más medidas de seguridad, que era una preocupación específica de los actores de videojuegos de captura de movimiento. "Hay gente que no solo pone su voz a estos personajes, sino también su cuerpo y se la juegan por ellos", dijo Elmaleh. Los actores de captura de movimiento dispondrán de médicos durante los trabajos de alto riesgo. El acuerdo también prevé aumentos compuestos del salario de los intérpretes a un ritmo del 15,17% en el momento de la ratificación, más aumentos adicionales del 3% en noviembre de 2025, noviembre de 2026 y noviembre de 2027. El paro de los actores de doblaje de videojuegos y de los intérpretes de captura de movimientos comenzó tras el fracaso de las negociaciones contractuales centradas en las protecciones de los trabajadores relacionadas con la inteligencia artificial, lo que provocó otro paro laboral en Hollywood tras la doble huelga de guionistas y actores de 2023. La huelga provocó una llamada a la acción más amplia en todo Hollywood, ya que la gente del sector aboga por una ley que les proteja de los riesgos de la inteligencia artificial. La ley No Fakes, un proyecto de ley bipartidista en el Congreso que ilegalizaría la réplica de la imagen y la voz de una persona sin su permiso, ha obtenido el apoyo del sindicato de intérpretes SAG-AFTRA, la Asociación Cinematográfica, la Academia de Grabación y Disney. (Información de Danielle Broadway; edición de Christopher Cushing; edición en español de María Bayarri Cárdenas)