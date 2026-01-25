Actos de recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en España cuando se cumple una semana

Una semana después del siniestro en el que se vieron envueltos dos trenes en España, con un saldo de 45 muertos, este domingo se celebraron ceremonias de recuerdo en Huelva, de donde venían la mayoría de las víctimas, y en Adamuz, donde se produjo la colisión.

La estación de tren de la ciudad andaluza de Huelva, de donde partió el tren con destino a Madrid en el que murieron 36 de las 45 víctimas, fue escenario por la tarde de un homenaje que empezó con un minuto de silencio a las 19.43, hora de la catástrofe. A continuación, estaba prevista la lectura de poemas.

El tren Huelva-Madrid colisionó el domingo en el pueblo de Aldamuz con otro que venía en sentido contrario y viajaba de Madrid a Málaga, y en el que murieron las otras 9 víctimas de la catástrofe.

Además de los muertos, 22 personas siguen hospitalizadas este domingo.

En Adamuz, cuyos vecinos fueron los primeros en llegar a socorrer a supervivientes y heridos, este domingo se celebró una misa-funeral.

"Venimos con el corazón herido por lo sucedido", dijo en la ceremonia el alcalde de Adamuz, Rafael Angel Moreno.

"Hace justo una semana se hizo noche, noche oscura y trágica. Varios cientos de personas emprendieron un viaje en direcciones opuestas. Cuarenta y cinco de ellas nunca llegaron al destino buscado", lamentó el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que ofició el funeral.

A falta de que concluya la investigación oficial, y descartado ya un fallo de los dos maquinistas, uno de ellos muerto en el choque, se apunta como primera hipótesis del descarrilamiento del primer tren a una fractura en un raíl.