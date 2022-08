Actriz estadounidense anne heche dejará de recibir soporte vital 9 días después de accidente de auto

14 ago (Reuters) - La actriz estadounidense Anne Heche será desconectada de la respiración artificial el domingo, nueve días después de sufrir graves heridas en un aparatoso accidente de tráfico, al encontrarse una persona compatible para recibir sus órganos donados, según informó un portavoz.

Heche, de 53 años, estaba legalmente muerta desde el viernes, aunque todavía con latidos, y se le mantenía con soporte vital para preservar sus órganos y que pudieran ser donados, dijo la portavoz Holly Baird.

La actriz perdió el control del Mini Cooper que manejaba, se estrelló contra una casa y estalló en llamas el 5 de agosto.

Heche, que protagonizó las películas "Donnie Brasco", "Wag the dog" y "I know what you did last summer", luchó durante décadas con las secuelas de una infancia problemática y formó parte de una innovadora pareja del mismo sexo en los años 90.

Ganadora de un premio Emmy en 1991 por sus papeles de hermanas gemelas idénticas en la telenovela de la NBC "Another world", Heche protagonizó en 1998 la comedia de aventuras "Six days, seven nights" con Harrison Ford y actuó junto a Demi Moore y Cher en la película para televisión de la HBO "If these walls could talk"

Junto a la comediante y actriz Ellen DeGeneres formó la pareja del mismo sexo más famosa de Hollywood de la época. En contra de los deseos de su estudio, Heche salió del armario de forma pública en la alfombra roja de la película de catástrofes "Volcano" en 1997, llevando a DeGeneres como acompañante.

La pareja estuvo junta durante más de tres años antes de que Heche pusiera fin a su relación.

En una entrevista con el sitio web de entretenimiento Page Six en octubre de 2021, Heche dijo que estaba en la "lista negra" de Hollywood debido a su relación con DeGeneres. "No hice una película de estudio durante 10 años. Me despidieron de un contrato de fotografía de 10 millones de dólares y no vi la luz del día en una película de estudio".

En 2001, se casó con Coleman Laffoon, un camarógrafo. Después de que la pareja se divorciara, Heche comenzó una relación con el actor James Tupper que terminó en 2018.

Anne Celeste Heche nació en Aurora, Ohio, el 25 de mayo de 1969, y fue la menor de cinco hijos. A los 13 años, quedó impactada por la muerte de su padre a causa del sida y por la revelación de que había tenido relaciones homosexuales en secreto.

"Lo negó completamente hasta el día de su muerte", dijo Heche a Larry King de la CNN en 2001. En 1998 dijo que su muerte le enseñó que lo más importante en la vida es decir la verdad.

Su hermano Nathan murió tres meses después que su padre en un accidente automovilístico.

Heche dijo que su padre la violó cuando era niña, lo que le causó problemas de salud mental durante décadas, incluyendo frecuentes fantasías de que era de otro planeta.

"No estoy loca", dijo Heche a ABC News en 2001 con motivo del lanzamiento de su libro "Call me crazy: A Memoir".

"Pero es una vida loca. Me crié en una familia loca y tardé 31 años en sacar la locura de mí", afirmó.

La madre de Heche, Nancy, negó la afirmación de su hija de que conocía los abusos sexuales, calificándolos de "mentiras y blasfemias", y su hermana Abigail ha dicho que cree que los "recuerdos relativos a nuestro padre son falsos". Según dijo, la propia Anne Heche había puesto en duda sus recuerdos de aquella época.

Más adelante en su carrera, Heche hizo de alto miembro de la Agencia de Inteligencia de Defensa en la serie de televisión de la NBC "The brave" y apareció en el programa "Dancing with the stars" a fines de 2020.

A Heche le sobreviven sus dos hijos, Atlas y Homer.

(Reporte de Lisa Richwine; reporte adicional de Daniel Trotta y Alistair Bell; editado en español por Carlos Serrano)