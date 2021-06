Actriz maggie gyllenhaal y director brasileño kleber mendonça filho integrarán jurado en cannes

PARÍS, 24 jun (Reuters) - La cantante francesa Mylene Farmer, la actriz y guionista estadounidense Maggie Gyllenhaal y el director brasileño Kleber Mendonça Filho formarán parte del jurado que entregará el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Cannes en julio, dijeron el jueves los organizadores.

El director de "Do the Right Thing" y "Malcolm X", Spike Lee, fue nombrado presidente del jurado en 2020, cuando el Festival de Cannes fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19, y presidirá la edición de 2021, que fue pospuesta de mayo a julio.

La flexibilización de las restricciones de coronavirus está generando esperanzas de que las estrellas internacionales puedan viajar a la Riviera francesa para la deslumbrante quincena de estrenos cinematográficos, que culmina con la entrega de la Palma de Oro a la mejor película.

El jurado de 2021 también incluye al director franco-senegalés Mati Diop, cuya ópera prima "Atlantics" ganó un galardón en el Festival de Cannes de 2019, y al actor francés Tahar Rahim, conocido por su papel en "The Prophet", de Jacques Audiard.

La directora de cine austríaca Jessica Hausner, la actriz y directora francesa Melanie Laurent y el actor surcoreano Song Kang-ho, una de las estrellas de "Parasite", que ganó la Palma de Oro en 2019, también estarán en el jurado.

(Reporte de Sarah White. Editado en español por Lucila Sigal)

Reuters