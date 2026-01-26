Actriz Sadie Frost dice en juicio sobre privacidad en Reino Unido que se puso "precio a mi cabeza"

Por Michael Holden

LONDRES, 26 ene (Reuters) - La actriz británica Sadie Frost dijo que se puso "precio a mi cabeza" y que se ha sentido muy humillada al presentar evidencia en el juicio por violación de la intimidad que ha interpuesto contra el Daily Mail junto al príncipe Enrique y otras personas

Frost, de 60 años, demandó a Associated Newspapers, editorial del Daily Mail, por violaciones de la intimidad cometidas entre 2000 y 2010, incluido el descubrimiento por un periodista de su embarazo ectópico en 2003, cuando, según ella, ni siquiera se lo había contado a su madre o a sus hermanas

Associated Newspapers niega las acusaciones de interceptación telefónica y otros actos ilícitos, formuladas por Frost y los demás demandantes, entre ellos Enrique, el cantante Elton John y la actriz Elizabeth Hurley

HISTORIAS SOBRE JUDE LAW

Frost fue la tercera demandante en declarar después de Enrique y Hurley, relatando al Tribunal Superior de Londres que se accedió ilegalmente a sus mensajes de voz, y su teléfono fijo y su coche fueron intervenidos, principalmente para obtener historias sobre su relación con su exmarido y también actor Jude Law

"Se había puesto precio a mi cabeza", dijo Frost, que protagonizó en 1992 la película de Francis Ford Coppola "Drácula, de Bram Stoker" y desde entonces se ha dedicado a la dirección

Frost comenzó a llorar y pidió un descanso cuando se le preguntó por las anécdotas sobre cómo su hija, que entonces tenía dos años, masticó una pastilla de éxtasis encontrada en el suelo en una fiesta infantil

"Es tan humillante (...) me puso muy enferma", dijo, explicando que había necesitado tratamiento hospitalario por depresión posparto

Frost rechazó las insinuaciones del abogado de Associated Newspapers de que su familia o sus amigos pudieran haber filtrado las historias, afirmando que no conocían detalles tan personales, o que cuando hablaron con los medios de comunicación fue después de que la información ya se hubiera publicado

"Este material había aparecido en la prensa porque había sido pirateado desde mi buzón de voz", dijo, añadiendo que tanto ella como Law habían sospechado en ocasiones que el otro filtraba las historias

ASSOCIATED DICE QUE LA DEMANDA NO ESTÁ ACTUALIZADA

Associated Newspapers, que también publica el Mail on Sunday, dice que la información sobre el embarazo de Frost procedía de un periodista freelance con fuentes confidenciales cercanas a Frost y a su entonces distanciado marido

La editorial también sostiene que Frost sabía lo suficiente como para presentar una demanda antes de hacerlo en octubre de 2022 -argumentando que estaba fuera de un plazo de prescripción de seis años- y que sus abogados utilizaron un "camuflaje" para ocultar su conocimiento

Frost negó cualquier participación en tal "complot", diciendo al abogado de Associated Newspapers, Antony White: "Me estás haciendo sentir parte de algo que no soy"

Preguntada por su propio abogado sobre la continuación del caso, dijo que el proceso era "muy angustioso", pero añadió: "El Daily Mail debería rendir cuentas"

El lunes, los abogados hicieron públicas las declaraciones de testigos que apoyan a los demandantes, de una serie de figuras conocidas, entre ellas las actrices Billie Piper y Patsy Kensit, que afirman creer que las historias escritas sobre ellas se obtuvieron ilegalmente

Sus pruebas no han sido impugnadas, ya que el editor afirma que sus afirmaciones son erróneas e irrelevantes. (Reporte de Michael Holden; Reporte adicional de Sam Tobin; Edición de Andrew Cawthorne y Ros Russell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)